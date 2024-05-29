Правительственная комиссия одобрила предложения Минфина по налоговой реформе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, говорится в сообщении в телеграм-канале правительства РФ.

Пакет законопроектов будет рассмотрен на заседании кабмина 30 мая.

Далее работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, отмечается в сообщении.

Налоговые поправки включают три главных блока новаций. Масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ - вместо нынешних двух появляется пять градаций годового дохода и пять ставок. Новая прогрессивная шкала выглядит следующим образом: для доходов от 2,4 до 5 млн рублей - 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей - 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20% и для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. При доходах ниже 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется прежней - 13%.

Второе ключевое изменение - повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также существенное изменение подхода к налогообложению МСП (с целью убрать экономический смысл "дробления" бизнеса и оздоровить тем самым условия конкуренции). Так, предлагается увеличение порогов упрощенной системы налогообложения по доходам до 450 млн рублей (на 2024 г. планка составляет около 265 млн рублей - ИФ) и основным средствам до 200 млн рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей. Бизнесу будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на его выбор: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-ный НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн рублей и 7% при выручке 250-450 млн рублей.

Также среди нововведений - вычеты как для граждан (с невысоким уровнем дохода), так и для бизнеса (с высоким уровнем инвестиций) и "усреднение" рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин, налоговая амнистия за период 2022-2024 годов.

В частности, для добычи железной руды предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза, для отрасли производства калийных удобрений - в 2,3 раза, фосфорных удобрений - в 2 раза. Для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1200 руб./1 тыс. куб. м.

Вместе с другими, точечными правками предложенные Минфином налоговые изменения должны дать в бюджеты бюджетной системы порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году.