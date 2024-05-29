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Глава OpenAI направит на благотворительность значительную часть своего состояния

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской OpenAI, разработчика популярного чат-бота GPT, Сэм Альтман присоединился к филантропической кампании Giving Pledge. Ее участники обязуются пожертвовать на благотворительность более половины личного состояния.

По данным Forbes, состояние Альтмана, сосредоточенное в различных стартапах, составляет порядка $1 млрд. В частности, Альтман является одним из крупнейших акционеров Reddit. Он неоднократно говорил, что не владеет долей в OpenAI, сооснователем которой является.

OpenAI создавалась как некоммерческая исследовательская лаборатория, которая ставила целью безопасное использование искусственного интеллекта на благо человечества, отмечает Market Watch. В настоящее время стоимость компании оценивается более чем в $80 млрд.

Помимо Альтмана к Giving Pledge в этом году присоединились еще восемь благотворителей. В общей сложности число участников филантропической кампании достигло 245.

OpenAI Сэм Альтман Giving Pledge
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