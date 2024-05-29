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"Деметра-Холдинг" приобрел 75% сибирской компании "СибПромАгро"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг" выходит на рынок Сибири, став владельцем 75% компании "СибПромАгро" (Омская область), сообщается в ЕГРЮЛ.

Основной вид ее деятельности – торговля зерном. Компания была зарегистрирована в 2015 году. Остальными 25% владеет Наталья Федорова.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга, приобретение доли в "СибПромАгро" осуществлено в стратегических целях. "За счет совместного предприятия с "СибПромАгро" группа компаний "Деметра-Холдинг" планирует увеличить свое присутствие на рынке Сибири, характеризующемся высоким экспортным потенциалом в направлениях Китая и Казахстана", - заявили в холдинге.

"Деметра-Холдинг" – крупнейший в РФ вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими портовыми мощностями и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые порты – Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП", 35,36%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%).

Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% доли Smartseeds – ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов.

Деметра-Холдинг СибПромАгро Омская область
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