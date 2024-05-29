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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Выпуск золота в РФ в апреле вырос на 11,7%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 11,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил в среду Росстат.

Хотя по сравнению с мартом показатель снизился на 4,8%.

В общей сложности по итогам января-апреля объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,2%.

Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.

Росстат золото
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