Выпуск золота в РФ в апреле вырос на 11,7%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 11,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил в среду Росстат.

Хотя по сравнению с мартом показатель снизился на 4,8%.

В общей сложности по итогам января-апреля объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 5,2%.

Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.