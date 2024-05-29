BHP отказалась от планов купить Anglo American

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая группа BHP объявила, что не станет направлять окончательное предложение о приобретении конкурента Anglo American до истечения срока в среду.

Ранее 29 мая Anglo отказалась вновь продлевать срок для подачи официальной заявки на свою покупку, который истек в 19:00 по Москве.

По британскому законодательству, BHP теперь должна прекратить новые попытки купить компанию как минимум на полгода.

На минувшей неделе Anglo отклонила третье предложение австралийской компании, которая предлагала 39,24 млрд фунтов стерлингов ($49,87 млрд) в виде своих акций (по 0,886 акции за каждую бумагу Anglo American).