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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в 2023 г выросла на 11%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в 2023 году выросла на 11%, до $670 млн.

Согласно отчету компании "НМ", которая является эмитентом облигаций Nordgold, консолидированная выручка выросла на 5%, до $1,4 млрд.

Чистая прибыль при этом сократилась на 11%, до $162 млн.

Основные консолидированные показатели ООО "НМ", $ млн:

Показатель 2023 2022 Динамика
Выручка 1 437 1 373 5%
Себестоимость (1 024) (961) 7%
Валовая прибыль 413 413 0%
Прибыль от операционной деятельности 296 311 -5%
Прибыль до налогообложения 208 253 -18%
Скорректированная EBITDA 670 606 11%
Рентабельность по EBITDA 47% 44% 3 п.п.
Чистая прибыль 162 182 -11%
Денежные средства от операционной деятельности 459 270 70%

Отчетность "НМ" консолидирует показатели ключевых российских и международных активов Nordgold, тем не менее, исключает некоторые структуры, в том числе с действующим производством.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером по последним имеющимся данным была Марина Мордашова.

Nordgold Марина Мордашова НМ
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