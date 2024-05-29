Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в 2023 г выросла на 11%
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в 2023 году выросла на 11%, до $670 млн.
Согласно отчету компании "НМ", которая является эмитентом облигаций Nordgold, консолидированная выручка выросла на 5%, до $1,4 млрд.
Чистая прибыль при этом сократилась на 11%, до $162 млн.
Основные консолидированные показатели ООО "НМ", $ млн:
|Показатель
|2023
|2022
|Динамика
|Выручка
|1 437
|1 373
|5%
|Себестоимость
|(1 024)
|(961)
|7%
|Валовая прибыль
|413
|413
|0%
|Прибыль от операционной деятельности
|296
|311
|-5%
|Прибыль до налогообложения
|208
|253
|-18%
|Скорректированная EBITDA
|670
|606
|11%
|Рентабельность по EBITDA
|47%
|44%
|3 п.п.
|Чистая прибыль
|162
|182
|-11%
|Денежные средства от операционной деятельности
|459
|270
|70%
Отчетность "НМ" консолидирует показатели ключевых российских и международных активов Nordgold, тем не менее, исключает некоторые структуры, в том числе с действующим производством.
Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером по последним имеющимся данным была Марина Мордашова.