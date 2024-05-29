Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в 2023 г выросла на 11%

Согласно отчету компании "НМ", которая является эмитентом облигаций Nordgold, консолидированная выручка выросла на 5%, до $1,4 млрд.

Чистая прибыль при этом сократилась на 11%, до $162 млн.

Основные консолидированные показатели ООО "НМ", $ млн:

Показатель 2023 2022 Динамика Выручка 1 437 1 373 5% Себестоимость (1 024) (961) 7% Валовая прибыль 413 413 0% Прибыль от операционной деятельности 296 311 -5% Прибыль до налогообложения 208 253 -18% Скорректированная EBITDA 670 606 11% Рентабельность по EBITDA 47% 44% 3 п.п. Чистая прибыль 162 182 -11% Денежные средства от операционной деятельности 459 270 70%

Отчетность "НМ" консолидирует показатели ключевых российских и международных активов Nordgold, тем не менее, исключает некоторые структуры, в том числе с действующим производством.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером по последним имеющимся данным была Марина Мордашова.