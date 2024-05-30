Доля "Газпрома" в торгах газом на Петербургской бирже в 2023 году сократилась до 5%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доля "Газпрома" в торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в 2023 году сократилась в пять раз, сообщается в отчете эмитента.

"По итогам 2023 года доля группы "Газпром" в объемах газа, реализованного на площадке АО "СПбМТСБ" (включая месячные и суточные торги), составила 5% (в 2022 году - 25,2%), независимых производителей газа 93% (в 2022 году - 73,1%), перепродажа невыбранных объемов газа - 2% (в 2022 году - 1,7%)", - отмечается в документе.

Три года назад биржа сократила объем раскрытия информации о торгах, перестав публиковать и комментировать данные об объеме торгов по отдельным участникам.

В 2023 году общий объем торгов газом на СПбМТСБ составил 9,6 млрд куб. м. Максимальный годовой оборот был зафиксирован на бирже в 2017 году - более 20 млрд кубометров.

За пять месяцев 2024 года на бирже продано 4,23 млрд куб. м газа, что уже уступает торгам за январь-май 2023 - 4,38 млрд куб. м. В предыдущие месяцы показатели 2024 года превышали прошлогодние обороты.

Также в отчете "Газпрома" отмечается, что с мая 2022 года "Газпром" осуществляет функции балансирующего покупателя, заключающиеся в выкупе (с установленным дисконтом) не выбранных и не перепроданных покупателями объемов биржевого газа. По итогам 2023 года ПАО "Газпром" выкуплено 9,6 млн куб. м несбалансированных объемов биржевого газа.