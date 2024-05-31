ЦБ отметил смещение лизинга в сторону розницы и рост числа расторгаемых договоров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Лизинговая отрасль в России смещается в сторону розницы, где просрочка по платежам приводит к расторжению договоров и росту возвращенных активов на балансе компаний, сообщила начальник отдела анализа системных рисков некредитных финансовых организаций департамента финансовой стабильности Наталья Комлева.

"Лизинговый портфель дрейфует к рознице. Раньше по крупным корпоративным клиентам если есть просрочка, договор не расторгался, а оставался в портфеле, решали через реструктуризации и так далее. По рознице договор расторгается. И мы видим в конце 2023 года - первом квартале 2024 года заметный рост активов на балансе по расторгнутым договорам. Объем этих активов уже составляет порядка 17% от собственных средств (лизинговых компаний - ИФ)", - сообщила Комлева съезде лизинговой отрасли России, организованном Объединенной лизинговой ассоциацией.

Она подчеркнула, что раньше стоимость реализации этих активов превышала их первоначальную цену. "Сейчас, в первом квартале 2024 года, ситуация обратная, хотя там есть большой разброс, но в целом мы уже видим обратную ситуацию, что стоимость реализации полученных активов ниже. На это хотелось бы обратить внимание", - отметила начальник отдела ЦБ.

"В принципе ситуация в целом пока еще нормальная, но это надо держать в уме. Мониторить", - подчеркнула Комлева. С точки зрения просроченной задолженности и реструктуризаций динамика хорошая - эти показатели по итогам I квартала текущего года находятся на низких уровнях, подчеркнула она.

По ее словам, ЦБ внимательно следит за лизинговым рынком, потому что растет его системная значимость и влияние на банки.