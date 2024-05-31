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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 3220 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение из-за сокращения позиций игроками в преддверии выходных и на ожиданиях, что ЦБ РФ на заседании через неделю может пойти на ужесточение монетарной политики, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы на фоне вышедшей в США статистики о стабилизации потребительской инфляции в апреле. Индекс МосБиржи откатился ниже 3220 пунктов во главе с бумагами "НЛМК" (-6,4%) и "Северстали" (-5,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3217,19 пункта (-2%, минимум сессии - 3211,19 пункта), индекс РТС - 1125,68 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 5%.

Доллар к 18:50 по московскому времени вырос до 90,01 рубля (+0,16 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 5,3-5,9% на фоне роста доллара на 0,49 рубля. По итогам мая индексы РТС и МосБиржи потеряли 4,2-7,3%, доллар подешевел на 3,04 рубля.

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