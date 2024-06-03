Индексы США в основном выросли в пятницу, Dow прибавил 1,5%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в марте расходы американцев выросли на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,5%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс деловой активности в Чикаго (Chicago Business Barometer, или Chicago PMI) в мае упал до минимальных за четыре года 35,4 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM), который рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее значение показателя составляло 37,9 пункта. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали 40,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности, ниже - об ослаблении. Индикатор находится ниже этой отметки шесть месяцев подряд.

Бумаги Gap Inc. подскочили в цене на 28,6% по итогам торгов в пятницу. Владелец сети магазинов одежды зафиксировал чистую прибыль в первом финквартале и рост выручки, оказавшийся сильнее прогнозов аналитиков.

Оператор казино Caesars Entertainment подорожал на 11,7% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что инвестор-миллиардер Карл Айкан аккумулировал "внушительную позицию" в его акциях.

NetApp Inc. нарастила рыночную стоимость на 3,4%. Один из мировых лидеров в области решений для хранения данных увеличил чистую прибыль в прошлом финансовом квартале на 19%, выручку - на 6%, а также анонсировал buyback на $1 млрд.

Капитализация Microsoft Corp. выросла на 0,1%, Apple Inc. - на 0,5%, Nvidia Corp. - снизилась на 0,8%.

Lowe's Cos. повысила квартальные дивиденды на 5%, до $1,15 на акцию. Цена бумаг владельца второй по величине в США сети магазинов товаров для дома увеличилась на 2,7%.

Рыночная стоимость Dell Technologies обвалилась на 17,9% из-за слабого прогноза рентабельности.

Costco Wholesale потеряла 0,7% капитализации, несмотря на позитивную отчетность оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов.

Котировки акций поставщика программного обеспечения в области безопасности SentinelOne Inc. рухнули на 13,3% после ухудшения годового прогноза выручки. Guggenheim также понизила их прогнозную цену.

Бумаги Moderna Inc. подешевели на 5,9%, несмотря на новости об одобрении в США ее вакцины от респираторно-синцитиального вируса для использования пожилыми людьми.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,51% и составил 38686,32 пункта. В мае индекс набрал 2,3% - максимум с декабря минувшего года.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,8% - до 5277,51 пункта. В прошлом месяце индикатор прибавил 4,8%, что стало лучшей динамикой с февраля.

Nasdaq Composite потерял 0,01% и составил 16735,02 пункта. По итогам мая он поднялся на максимальные с ноября 2023 года 6,9%.