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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:48

S&P понизило рейтинги трех стран Балтии

Агентство объяснило это геополитическими рисками, связанными с конфликтом на Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Агентство S&P снизило кредитные рейтинги трех стран Балтии, объяснив это региональными геополитическими рисками, связанными с конфликтом на Украине.

Эти риски продолжат в среднесрочной перспективе оказывать влияние на фискальные показатели, экономический рост и международную конкурентоспособность балтийских государств, "хотя в настоящее время степень этого влияния точно оценить сложно", считают аналитики агентства.

Рейтинги Литвы и Латвии снижены с уровня "A+" до "A", Эстонии - с "AA-" до "A+". Прогноз по всем рейтингам - "стабильный".

Как отмечает S&P, рейтинг Эстонии по-прежнему поддерживают сильные институты и сильная экономическая и бюджетная политика, как и членство в ЕС и НАТО, небольшое долговое бремя. Агентство прогнозирует, что в этом году экономике Эстонии предстоит слабый спад из-за низкого внешнего спроса, а в следующем году она начнет расти на фоне восстановления внешнего спроса и внутреннего потребления.

S&P также пишет, что экономические и фискальные показатели Латвии до сих пор были в целом устойчивы к косвенному воздействию конфликта на Украине, но переход к более быстрому росту экономики и сокращению дефицита госбюджета могут замедлиться из-за увеличения расходов на приоритетные сферы - безопасность и оборону.

НАТО Балтия Украина Литва Эстония S&P Латвия
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