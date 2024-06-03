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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Edwards Lifesciences продаст сегмент продукции для интенсивной терапии за $4,2 млрд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская Edwards Lifesciences, поставщик решений для пациентов с сердечными заболеваниями, договорилась о продаже своего сегмента продукции для интенсивной терапии компании Becton, Dickinson and Co. в рамках сделки с оценкой в $4,2 млрд, говорится в сообщении Edwards.

Расчеты будут произведены денежными средствами. Becton, Dickinson and Co. сообщила, что выплатит $1 млрд из имеющейся ликвидности, а остаток профинансирует за счет нового долга.

Edwards направит вырученные средства на инвестиции в рост бизнеса.

Закрытие сделки ожидается до конца 2024 года.

Edwards Lifesciences США
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