Рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань сильно упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на первых торгах месяца в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке и несмотря на сильное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 89,09 руб. в 19:00, что на 1,01 рубля ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,99 руб., подешевев на 73,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 88,65 копейки, до 92,64 руб. Курс китайского юаня снизился на 11,55 копейки - до 12,27 руб.

Мнение экспертов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос по итогам торгов в понедельник после падения в конце прошлой недели и несмотря на сильное снижение цен на нефть, а также сообщение Минфина о повышении оценки дефицита федерального бюджета на 2024 год. Поддержку рублю оказывают ожидания, что Банк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику по результатам пятничного заседания совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, утвержденных сейчас. Оценка доходов понижена с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей. При этом прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей. Расходы ожидаются больше утвержденных законом параметров - 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП) вместо 36,660 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга увеличен до 26,680 трлн рублей с 26,637 трлн рублей, внешнего, напротив, снижен до $63 млрд с $64 млрд.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн рублей и инфляции 5,1% (ранее 179,956 трлн рублей и 4,5%).

"Очередная волна укрепления рубля может быть вызвана сохраняющимися проблемами с оплатой импорта, что сокращает спрос на него, а значит, и на иностранную валюту. К тому же на выходных появилась информация, что G7 и ЕС обсуждают ограничения против банков, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) - российский аналог SWIFT. Это способно в том числе затруднить оплату поставляемых в Россию товаров. В то же время ситуация с бюджетным дефицитом складывается не в пользу рубля. Минфин повысил его оценку на 2024 г. Вместе с заметно просевшими ценами на нефть это делает текущий курс рубля завышенным с точки зрения экономических интересов государства", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Значительное укрепление рубля связано с предстоящим заседанием ЦБ и ожиданиями повышения ключевой процентной ставки. Если ставку повысят, это может оказать влияние на потребительский спрос, а значит, привести к снижению импорта при сохраняющемся достаточно высоком притоке валютной выручки на фоне относительно дорогой нефти и сохраняющегося указа по продаже этой выручки рядом российских экспортеров. Также спрос на рубль будет стимулироваться привлекательными доходностями даже в самых консервативных финансовых инструментах", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Основным событием текущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке. С момента предыдущего заседания ЦБ вероятность подъема ключевой ставки заметно повысилась. В пользу такого варианта свидетельствуют сохранение повышенной экономической, потребительской и кредитной активности, а также отсутствие устойчивого тренда замедления инфляции и нестабильность инфляционных ожиданий населения. Проинфляционные риски поддерживаются такими факторами, как летняя индексация тарифов, гибель урожая из-за заморозков, а также возможное сокращение предложения импорта из-за сложностей во внешних расчетах за него. Кроме того, сама риторика представителей ЦБ за последнее время заметно ужесточилась. Фактические денежно-кредитные условия на рынке продолжают ужесточаться, отражая соответствующие ожидания участников. Однако повышать ставку было бы логично на опорном заседании в конце июля - вместе с изменением макропрогноза. Ожидаем, что 7 июня ЦБ сохранит ставку на уровне 16%, но вместе с тем ужесточит риторику и просигнализирует рынку таким образом, что ожидания начала смягчения процентной политики могут полностью сместиться на 2025 год", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок начали резко снижаться вечером в понедельник, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 3,28%, до $78,44 за баррель. Brent торгуется на минимуме с начала февраля. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 3,38%, до $74,38 за баррель.

На прошлых выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 июня на 81,6 копейки, до 89,3755 руб./$1, и уменьшил курс евро на 91,87 копейки, до 96,8721 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник упал на 62,34 копейки по отношению к пятнице и составил 89,4267 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 81,61 копейки, до 89,3629 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 375,667 млн, из которых $361,104 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 014,563 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 72,72 копейки, до 96,9184 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 93,6 копейки, до 96,8624 руб. Объем торгов евро составил EUR579,973 млн, из которых EUR166,626 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR413,347 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 мая поднялась на 19 базисных пунктов, до 16,14% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в понедельник на 3 базисных пункта, до 16,06% годовых, на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,08% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась на 2 базисных пункта и составила в понедельник 16,26% годовых.