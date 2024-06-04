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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Число открытых вакансий в США в апреле упало до более чем трехлетнего минимума

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,355 млн, а не 8,488 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения в позапрошлом месяце до 8,34 млн с предварительно заявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

Число вакансий в сфере здравоохранения и социальной помощи сократилось на 204 тыс., в образовательных организациях, курируемых властями штатов и органами местного самоуправления - на 59 тыс. В сфере частного образования оно выросло на 50 тыс.

Количество принятых на работу лиц в апреле составило 5,6 млн, количество прекративших трудовые отношения с работодателем - 5,4 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с мартом, отмечается в сообщении Минтруда.

В пятницу ведомство опубликует данные об изменении числа рабочих мест и безработице в США за май. Как ожидается, первый показатель вырос на 190 тыс. (в апреле - на 175 тыс.), второй остался на отметке 3,9%.

США
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