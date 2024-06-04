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Подъем рынка акций РФ по индексу МосБиржи во вторник стал рекордным с февраля

Подъем рынка акций РФ по индексу МосБиржи во вторник стал рекордным с февраля
Фото: Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх после падения предыдущих дней, игроки закрывали часть коротких позиций в ожидании свежих новостей со стартующего в среду Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024); внешние рынки подавали негативные сигналы, также подешевела нефть (Brent просела к $77 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 3190 пунктов, причем подъем стал рекордным с февраля; в лидерах роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с расписками Ozon (+7%) и акции "Аэрофлота" (+5,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3186,93 пункта (+1,5%, максимум сессии - 3201,44 пункта), индекс РТС - 1131,34 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 4,7%.

Доллар к 18:50 по московскому времени стоил 88,73 рубля (-0,36 рубля), днем курс опускался до 88,45 руб./$1.

Подорожали расписки OZON (+7%), "Аэрофлота" (+5,4%), "Яндекса" (+4,7%), "Московской биржи" (+4,4%), "ТКС Холдинг" (+4%), АФК "Система" (+3,4%), ВТБ (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +1,9% "префы"), "Норникеля" (+1,8%), "Магнита" (+1,8%), "РусГидро" (+1,8%), "МТС" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Северстали" (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +1,4% "префы"), "Интер РАО" (+1%), ОК "Русал" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,8%), Polymetal (-0,4%), "НЛМК" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник перешел к восстановлению после череды сессий интенсивного снижения. Рост наблюдался на протяжении всего дня, несмотря на подешевевшую нефть и укрепление рубля - эмоции постепенно приходят в норму, инвесторы перешли к покупкам подешевевших бумаг, а лучше рынка выглядели представители финансового и IT-секторов.

В середине недели стартует ПМЭФ, который будет идти до 8 июня. В ближайшие дни инвесторы будут следить за выступлениями участников деловой программы и заявлениями в кулуарах мероприятия. Росстат в среду представит оценку ВВП за I квартал и блок статистики за апрель, в том числе данные по безработице и розничным продажам. В Китае, еврозоне и США будут обнародованы индексы экономической активности PMI в секторе услуг. Улучшение ценовой картины в нефти или более слабый рубль способны ускорить импульс восстановления. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 июня - 3125-3250 пунктов, полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи продолжил корректироваться от минимумов начала недели, вернувшись к отметке 3200 пунктов. Ранее резкое снижение на рынке было связано с предстоящим в пятницу заседанием ЦБ РФ и возможным повышением ключевой ставки, а также с эмоциональной реакцией инвесторов.

"Летом на фондовом рынке может быть небольшой "штиль" или, как говорят инвесторы, будет отсутствовать выраженная динамика. Текущая коррекция пока укладывается в рамки широкого бокового движения, которое может сформироваться в ближайшее время. После заседания ЦБ РФ волатильность может снизиться, и на рынки вернутся покупатели, в том числе на фоне притока новых денег от выплаченных дивидендов, которые частично вернутся на рынки и поддержат котировки акций", - считает эксперт.

В среду в фокусе внимания инвесторов будут важные данные по российской экономике: выйдут данные по динамике ВВП, уровню безработицы и объему розничных продаж. Они дадут понимание, как обстоит ситуация с потребительской инфляцией в России, напомнил Федосов.

Нефть Brent снижается пятую торговую сессию подряд, торгуясь ниже $78 за баррель. Негативная динамика обусловлена решением ОПЕК+, которое указывает на то, что предложение нефти станет расти уже через три месяца - раньше, чем ожидал рынок. Ранее предполагалось, что соглашение о добровольных ограничениях добычи будет продлено на более длительный период. Кроме того, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке остается относительно спокойной, что не вызывает повышенного спроса на нефть. В итоге риск-премия в котировках снизилась, заключил представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по большинству ликвидных бумаг во вторник наблюдалось ралли в рамках восстановления от локальных минимумов без конкретных фундаментальных причин. Акции банка "Санкт-Петербург" (+5,6%, до 361,58 рубля) еще в мае быстро восстановили позиции после дивидендной отсечки за 2023 год и вернулись к обновлению исторических максимумов. Бумаги показали динамику лучше рынка даже в условиях общей коррекции во второй половине мая, а в начале июня пытаются расти на ожиданиях сохранения жестких монетарных условий в РФ как минимум до конца текущего года, отмечает аналитик.

Так, не исключено, что ЦБ РФ на заседании в пятницу повысит процентную ставку с текущих 16% или как минимум даст "ястребиный" сигнал на ближайшие месяцы. Кроме того, еще одним фундаментальным "бычьим" фактором для акций банка "Санкт-Петербург" летом могут выступать ожидания выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие текущего года, что выгодно отличает эмитента от других представителей банковского сектора. В прошлом году реестр по промежуточным дивидендам банка "Санкт-Петербург" закрылся 9 октября, а годом ранее - 29 августа. Соответственно, при прочих равных дивидендные ожидания по бумагам могут усилиться уже в июле, считает Кожухова.

Золотодобывающие компании испытывают нисходящее давление на фоне предложений Минфина РФ с 2025 года увеличить НДПИ, в том числе на золото (вдобавок к железной руде, удобрениям, углю и алмазам). По бумагам Polymetal также проходит фиксация прибыли после ралли накануне.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI приблизились к минимумам текущего года $74,82 и $69,28 за баррель соответственно. Котировки развивают среднесрочный нисходящий тренд в условиях стабильного предложения и неопределенных перспектив роста спроса на нефть в мировой экономике. На зарубежных фондовых площадках во вторник проходит сдержанная фиксация прибыли, не обеспеченная конкретными фундаментальными сигналами. Среди инвесторов перед июньскими заседаниями ЕЦБ и ФРС прослеживается неуверенность у важных краткосрочных и среднесрочных значений, а торги в США проходят волатильно с изменением направления движения по ходу сессии. Индексы МосБиржи и РТС взяли паузу в снижении и теперь тестируют сопротивления 3190 и 1130 пунктов соответственно, снимая образовавшуюся перепроданность. Способность индикаторов стабилизироваться выше указанных значений усилит вероятность развития коррекционного роста, считает представитель "Велес Капитала".

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,4%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены остаются под давлением из-за опасений избытка предложения, но котировки отошли от внутридневных минимумов.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $77,15 за баррель (-1,5% и -3,4% накануне), июльская цена WTI - $72,98 за баррель (-1,7% и -3,6% в понедельник).

Альянс ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировал действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

В конце этой недели будут обнародованы данные о безработице и росте числа рабочих мест в США, за которыми пристально следит Федеральная резервная система. Сильные статданные повысят вероятность того, что Федрезерв будет удерживать ставки на прежнем уровне в течение длительного времени.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+21,6% и +10,5% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (+15,1%), "Красноярскэнергосбыта" (+13,9%), расписки "Эталона" (+12%), бумаги "Саратовэнерго" (+10,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+10,1%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (+9,8%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+9,3%), ПАО "Группа Черкизово" (+9,3%).

Упали после закрытия реестра акционеров для выплат дивидендов за 2023 год акции банка "Уралсиб" (-14,6%, до 0,2221 рубля; выплаты - 0,027 рубля на бумагу), "ТГК-14" (-10,1%, до 0,01278 рубля; выплаты - 0,0010783 рубля на бумагу). Также просели акции ПАО "Россети Сибирь" (-5,2%), "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (-4,5%).

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" (-0,9%, до 2,953 рубля) рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,16038 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания. Суммарно речь идет о направлении на дивиденды почти 6,38 млрд руб. из прибыли на эти цели. Дивидендная отсечка установлена на 9 июля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,98 млрд рублей (из них 8,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,71 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,43 млрд рублей на расписки OZON).

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