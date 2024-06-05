Stitch Fix получила убыток меньше прогноза, акции взлетели на 24%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Stitch Fix Inc., предоставляющая онлайн-услуги персонального подбора одежды, в третьем квартале 2024 финансового года получила чистый убыток меньше прогноза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток по итогам финквартала, завершившегося 27 апреля, составил $21,3 млн, или 18 центов в расчете на акцию, по сравнению с $21,8 млн, или 19 центами на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Выручка упала на 16% - до $322,731 млн против $383,419 млн в прошлом году. Число активных клиентов сократилось за год на 655 тыс. - до 2,633 млн. Тем не менее, выручка в расчете на клиента повысилась на 2% и достигла $525.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали убыток компании на уровне 24 цента на акцию при выручке в $306 млн и 2,682 млн активных клиентов.

Stitch Fix планирует в текущем финквартале получить выручку в диапазоне от $312 млн до $322 млн, по итогам года - $1,33-1,34 млрд. Эксперты прогнозируют первый показатель на уровне $307 млн, второй - $1,31 млрд.

Котировки акций Stitch Fix на дополнительных торгах во вторник взлетели на 24,3% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 3,1% (до $321 млн), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил почти 11%.