Суд по иску АСВ решил взыскать с 3 лиц, ранее контролировавших Финарс банк, 146 млн руб.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 24 мая по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) решил взыскать с трех лиц, ранее контролировавших признанный банкротом московский Финарс банк, 146,1 млн рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте 5 июня, денежные средства взыскиваются солидарно в порядке субсидиарной ответственности с бывших предправления банка Виталия Авдеева и Вероники Макаровой, а также экс-совладельца банка и председателя совета директоров Дмитрия Цацхина.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 20 апреля 2023 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 26 января по иску АСВ привлек к субсидиарной ответственности четырех лиц.

Суд первой инстанции 26 января "установил наличие оснований для привлечения" к субсидиарной ответственности Цацхина, Авдеева, Макаровой и главбуха Марии Борисенковой.

Суд тогда отказал в привлечении к субсидиарной ответственности экс-члена правления Елены Болдиной, но решил взыскать с нее 9,5 млн рублей убытков.

Арбитражный суд Московского округа 4 сентября 2023 года отменил решение о привлечении к ответственности Борисенковой, в отношении остальных должников решение было оставлено в силе.

Предварительный размер субсидиарной ответственности был определен в размере 122 млн рублей, установленная сумма убытков - 9,5 млн рублей.

Как сообщалось, АСВ в апреле 2019 года подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, ранее контролировавших Финарс банк, на сумму 86,1 млн рублей.

На сайте АСВ сообщалось, что ранее контролировавшими банк лицами "совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, а также допущено формирование на балансе банка безнадежной дебиторской задолженности неустановленных лиц, что причинило банку ущерб и привело к невозможности удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме".

Арбитражный суд Москвы 9 июня 2017 года по иску ЦБ РФ решил принудительно ликвидировать Финарс банк. Обязанности ликвидатора были возложены на АСВ. В решении суда говорилось, что на день отзыва лицензии (21 апреля 2017 года - ИФ) у банка отсутствовали признаки банкротства.

Согласно данным временной администрации, объем активов должника тогда составлял 616,1 тыс. рублей, в то время как обязательства перед кредиторами равнялись 225,7 тыс. рублей.

Между тем в феврале 2018 года АСВ подало в суд заявление о признании Финарс банка банкротом "в связи с недостаточностью стоимости имущества (активов) для удовлетворения требований кредиторов".

Из материалов дела следует, что по состоянию на 1 марта 2019 года в реестр кредиторов должника были включены требования на сумму 126,3 млн рублей, в том числе требования Сбербанка на сумму 117 млн рублей. Размер балансовых обязательств банка на эту же дату составлял 390,8 млн рублей.

Суд, исследовав документы, установил, что размер обязательств банка перед кредиторами превышает стоимость его имущества, что подтверждает наличие у него признака банкротства. В связи с этим 12 марта 2019 года банк был признан банкротом.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Финарс банка с 21 апреля 2017 года.

Как отмечал регулятор, Финарс банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

"При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась "теневая" продажа наличных денежных средств", - сообщал ЦБ. По данным регулятора, банк был вовлечен в "проведение сомнительных транзитных операций", а руководство и собственники учреждения не собирались "осуществлять меры по нормализации его деятельности".

Финарс банк по итогам первого квартала 2017 года занял 499-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".