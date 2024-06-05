Новая Техасская фондовая биржа должна начать торги в конце 2025 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - TXSE Group привлекла на создание Техасской фондовой биржи $120 млн от десятков индивидуальных инвесторов и крупных инвестфирм, включая BlackRock и Citadel Securities, пишет Dallas Morning News. Как ожидается, новая биржа начнет работу до конца 2025 года, а первый листинг планируется провести в начале 2026 года.

Техасская фондовая биржа (TXSE), штаб-квартира которой будет расположена в Далласе, станет новой площадкой для листинга компаний, в первую очередь с юго-востока страны, а также для торговли различными биржевыми продуктами и американскими депозитарными расписками. К тому времени, когда она полностью заработает, число сотрудников биржи будет составлять около 100 человек.

Главным исполнительным директором новой торговой площадки станет Джеймс Ли, который сейчас возглавляет TXSE Group.

"Мы стремимся стать третьей площадкой для листинга в США", - сказал он.

TXSE для начала работы должна получить разрешение со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Как говорил Ли, TXSE планирует направить запрос в SEC позднее в 2024 году, пишет The Wall Street Journal.