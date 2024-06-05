Производитель косметики Art&Fact начнет размещение дебютного выпуска облигаций на 300 млн руб.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ООО "Кеарли групп" (Carely Group) 14 июня планирует начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, сообщает в своем телеграм-канале ИК "Иволга капитал", которая выступит организатором и андеррайтером сделки.

Ориентир ставки 1-го купона - 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 21,94% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, в результате дюрация составит около 2,07 года. Кроме того, по займу установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонов.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в мае присвоило эмитенту рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, что во втором квартале 2024 года компания планирует выпуск облигационного займа для масштабирования бизнеса, финансирования оборотного капитала и маркетинговых затрат, инвестиций в собственные IT-решения, а также на расширение в оффлайн-сегменте.

ООО "Кеарли групп" - производитель косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на онлайн и офлайн-розницу. Ключевые бренды компании: Art&Fact, Verifique, Let's Bloom, Louder и Ultimate Structura.

Компания занимает около 2% категории "Косметика для ухода" в Ozon и около 1% в категории "Уход за кожей" на Wildberries.