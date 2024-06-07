Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом рублевых цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, инвесторы ожидают решения Банка России по ключевой ставке (13:30 по Москве) и свежих новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где состоится выступление президента РФ Владимира Путина (14:00 по Москве). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%, причем первый отыграл рубеж 3200 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3200,3 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1135,93 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 88,79 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,2%), "Норникеля" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,1% "префы"), "Московской биржи" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Яндекса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "ТКС Холдинг" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

"Совкомфлот" (-0,1%) в 2024 году ожидает снижения выручки по МСФО по сравнению с прошлым годом из-за санкционных ограничений и изменения рыночных условий, сообщил журналистам генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов в кулуарах ПМЭФ-2024. Также он отметил, что "Совкомфлот" не исключает выплаты промежуточных дивидендов в текущем году.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы в акции пока не находят поводов для уверенного развития восстановления рынка, этому препятствуют опасения повышения ставки ЦБ РФ. Консенсус-прогноз на рынке складывается в пользу повышения ключевой ставки на 100 б.п. Тем не менее, нельзя исключать сценария, при котором ставка останется на прежнем уровне на фоне ужесточения риторики Банка России.

В пятницу акции "ММК" торгуются последний день перед закрытием реестра под дивиденды за IV квартал 2023 года, акционеры "Северстали" и ВТБ рассмотрят вопросы о дивидендах, напомнили эксперты.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отмечает, что российский рынок ждет решения ЦБ по ставке. Текущие данные по инфляции не оставляют шансов на сохранение ставки на текущих значениях, большинство аналитиков предрекают повышение.

После роста волатильности российский рынок начал консолидацию. Обороты снизились, что обычно предшествует новому импульсу. Пятничное заседание ЦБ РФ и продолжающийся ПМЭФ могут дать рынку необходимые драйверы для направленного движения, полагает Кабаков.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, ЦБ РФ решением по ставке может задать рынкам среднесрочный тренд.

Накануне индекс МосБиржи опустился к промежуточной поддержке 3190 пунктов. Торги проходили очень осторожно, так как многие инвесторы опасаются возобновления снижения с целью ухода индекса МосБиржи к 3000 пунктам.

В пятницу все ждут решения ЦБ РФ по ставке, и практически нет сомнений, что регулятор повысит ее до 17%, что уже во многом заложено в котировки и акций, и облигаций. Как маловероятный вариант не исключено и более сильное увеличение ставки, но многое также будет зависеть от сопроводительной риторики ЦБ РФ, считает Антонов.

Если ставка будет увеличена на 1 п.п., а пресс-релиз ЦБ не будет очень "жестким", можно ждать попытки возобновления отскока акций вверх. При резком ужесточении ДКП Банка России распродажи акций могут быть сильными, полагает эксперт.

Валютный рынок в ближайшее время должен начать ощущать уменьшение притока экспортной валюты из-за снижения цен на нефть от апрельских пиков. Спрос же на доллары и юани может возрасти вследствие летнего роста выездного туризма и восстановления импорта, который должен решить проблемы трансграничных платежей. Поэтому покупка рубля против доллара или юаня выглядит рискованной, считает Антонов.

Зарубежные фондовые рынки

В США в четверг индексы акций изменились на 0,02-0,2%. При этом публикация большой порции статистики не оказала существенного влияния на настроения трейдеров. Их внимание сосредоточено на данных о состоянии рынка труда США в мае, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30 по Москве. Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, предусматривает, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,9% и на рост числа рабочих мест на 185 тыс.

В Азии в пятницу также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Потребительские расходы в Японии в апреле сократились на 1,2% относительно марта и выросли на 0,5% в годовом выражении. В марте показатель повысился на 1,2% в помесячном исчислении и опустился на 1,2% в годовом. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,2%, второго - на 0,6%.

Инвесторы также оценивают китайскую внешнеторговую статистику и ждут данных о состоянии рынка труда в США.

Как стало известно в пятницу, объем китайского экспорта в мае увеличился на 7,6% в годовом выражении, а импорт вырос на 1,8%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 6%, импорта - на 4,2%, по данным Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в мае увеличилось до $82,62 млрд с $65,55 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что профицит составит $73 млрд.

В январе-мае объем китайского экспорта повысился на 2,7%, до $1,4 трлн, импорт увеличился на 2,9%, до $1,06 трлн, профицит торгового баланса составил $337,21 млрд.

Объем промышленного производства в ФРГ в апреле уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо растут, но завершают неделю в "минусе" из-за резкого снижения в ее первые дни на решениях ОПЕК+; Brent торгуется вблизи $80 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $79,93 за баррель (+0,1% и +1,9% накануне), июльская цена WTI - $75,65 за баррель (+0,1% и +2% в четверг).

Снижение стоимости Brent с начала недели составляет 1,3%, WTI - 1,6%.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлил дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге в четверг, что недавние корректировки соглашения ОПЕК+ по добыче нефти были успешными. Он выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным и обвинил мировые инвестбанки в неверной интерпретации итогов заседания.