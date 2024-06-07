Поиск
СюжетПМЭФ-2024

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала, говорится в совместном сообщении сторон.

Комбинированный ЗПИФ "Фонд первых" с лимитом 50 млрд рублей создан для участия в капитале инвестиционных проектов, в том числе в рамках "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа.

Сбербанк готов предоставить 33,4 млрд рублей из общей суммы, ВЭБ - 16,6 млрд рублей. Планируемый срок деятельности фонда - 15 лет с возможностью пролонгации. Типовая структура сделок с его участием предполагает инвестиции в объеме до 10% от бюджета инвестпроекта (но не более 7,5 млрд рублей). Обязательное условие предоставления инвестиций - участие ВЭБа и Сбера в структуре финансирования проекта в качестве кредиторов и/или гарантов.

По словам первого зампреда ВЭБа Николая Цехомского, первые сделки фондов акционерного капитала, создаваемых с участием госкорпорации и коммерческих банков, планируется реализовать во второй половине 2024 года. "С апреля 2024 года мандат фондов акционерного капитала расширен и теперь позволяет участвовать во всех инфраструктурных и промышленных проектах в рамках меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ, сохранив при этом прежний риск-профиль проектов. Всего на сегодняшний день создано три фонда акционерного капитала с суммарным лимитом 150 млрд рублей", - сообщил он.

Дополнение "Фабрики" возможностью привлекать деньги от "Фонда Первых" упрощает процесс привлечения финансирования и снижает нагрузку на частных инвесторов, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, процитированный в сообщении.

ВЭБ Сбер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2024

Силуанов не ждет изменений ключевых параметров налогового пакета в части ставок и порогов

Московская биржа и "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

ПМЭФ-2024

Решетников выступил за приватизацию активов в конкурентных отраслях экономики

ПМЭФ-2024

ВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк Крыма

ВТБ в 2025 году планирует присоединить крупнейший банк Крыма

Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки

Европейские индексы в четверг выросли на решении ЕЦБ снизить ставки
ПМЭФ-2024

РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров

РФ продлит механизм параллельного импорта на 2025 год, сократив перечень товаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });