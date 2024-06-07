Минфин РФ может возобновить аукционы ОФЗ в ближайшее окно

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ может возобновить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в ближайшее время.

"Сейчас посмотрим, что будет твориться на рынке, и не исключаю, что через неделю выйдем", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о перспективах возобновления проведения аукционов.

"Я думаю, сейчас рынок успокоится, ожидали повышения ставки, этого не произошло", - сказал он.

Министр отметил, что меры, которые принимает правительство, в том числе и по бюджету, дают основания Центральному банку не проводить повышения ставки. "Уверенность в том, что мы будем проводить взвешенную бюджетную политику, есть у Центрального банка, и я ее подтверждаю", - отметил Силуанов.

Ранее, в четверг, он отмечал, что Минфин будет принимать решение о проведении аукционов после того, как пройдет заседание совета директоров ЦБ по ставке.

"Завтрашнее будет решение (совета директоров ЦБ РФ - ИФ), оно всех инвесторов интересует, поэтому исходя из завтрашнего решения будем и мы определяться с краткосрочной политикой на рынке заимствований", - сказал Силуанов.