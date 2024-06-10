Структуры ВТБ пытаются взыскать с VTB Capital PE Investment Holding9,8 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Структуры ВТБ пытаются взыскать с кипрской VTB Capital PE Investment Holding (Cyprus) долг на сумму 9,8 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Истцами по делу выступают АО "Холдинг ВТБ Капитал" и ООО "БФ Прямые инвестиции". Предварительное заседание назначено на 25 июля.

Компания VTB Capital PE Investment Holding (Cyprus), зарегистрированная в 2010 году, осуществляла портфельные инвестиции в бизнесы из различных отраслей. В том числе через эту структуру группа ВТБ в 2021 году приобретала акции онлайн-кинотеатра Ivi.

ВТБ не комментирует иск.