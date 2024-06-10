"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" подали заявки на два участка в Башкирии

На Чургульдинский участок также претендует ООО "Ялыкское" (контролируется владельцем "УДС Групп", экс-депутатом Госсовета Удмуртии Алексеем Чулкиным - ИФ).

Торги назначены на 27 июня. Стартовый размер разового платежа за лицензию на Межгорный участок - 5,513 млн рублей, на Чургульдинский - 7,108 млн рублей.

В этот же день РИТЭК и ООО "Ялыкское" поборются за Шардакский участок в этом же регионе. Стартовый размер платежа - 8,778 млн рублей.

Назначенные на этот же день аукционы по Арибашевскому (начальная цена - 10,28 млн рублей) и Бигинеевскому (6,235 млн рублей) участкам не состоятся: на них поступила лишь одна заявка - от РИТЭК. Комиссии предстоит проверить заявки на соответствие требованиям, и только после этого будет определена судьба аукционов. Согласно закону "О недрах", в случае, если конкурс на право пользования участком недр признан несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника, лицензия на него может быть выдана этому участнику на условиях объявленного конкурса с учетом технико-экономических предложений претендента, а также при оплате разового платежа, увеличенного на один шаг аукциона.

Все объекты находятся в развитых с точки зрения добычи углеводородов районах - относятся к Пермско-Башкирской и Верхнекамской нефтегазоносным областям Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Они соседствуют с активами "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа".

Подробности о выставленных на торги участках в таблице ниже: