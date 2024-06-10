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"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" подали заявки на два участка в Башкирии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" и "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК, Самара, контролируется "ЛУКОЙЛом") подали заявки на участие в аукционах на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на Межгорном и Чургульдинском участках в Башкортостане, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

На Чургульдинский участок также претендует ООО "Ялыкское" (контролируется владельцем "УДС Групп", экс-депутатом Госсовета Удмуртии Алексеем Чулкиным - ИФ).

Торги назначены на 27 июня. Стартовый размер разового платежа за лицензию на Межгорный участок - 5,513 млн рублей, на Чургульдинский - 7,108 млн рублей.

В этот же день РИТЭК и ООО "Ялыкское" поборются за Шардакский участок в этом же регионе. Стартовый размер платежа - 8,778 млн рублей.

Назначенные на этот же день аукционы по Арибашевскому (начальная цена - 10,28 млн рублей) и Бигинеевскому (6,235 млн рублей) участкам не состоятся: на них поступила лишь одна заявка - от РИТЭК. Комиссии предстоит проверить заявки на соответствие требованиям, и только после этого будет определена судьба аукционов. Согласно закону "О недрах", в случае, если конкурс на право пользования участком недр признан несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника, лицензия на него может быть выдана этому участнику на условиях объявленного конкурса с учетом технико-экономических предложений претендента, а также при оплате разового платежа, увеличенного на один шаг аукциона.

Все объекты находятся в развитых с точки зрения добычи углеводородов районах - относятся к Пермско-Башкирской и Верхнекамской нефтегазоносным областям Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Они соседствуют с активами "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа".

Подробности о выставленных на торги участках в таблице ниже:

Участок Ресурсы Площадь (кв. км) Соседствующие объекты
Межгорный нефть (извл.): D0 - 0,19 млн т, Dл - 0,381 млн т, D1 - 0,3 млн т, D2 - 0,2 млн т; газ: D1 - 0,2 млрд куб. м 94,95 окружен Шульгановским, Игровским и Четырманским участками "Башнефти", а также Гондыревским участком "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Бигинеевский нефть (извл.): Dл - 1 млн т, D1 - 0,4 млн т, D2 - 0,1 млн т; газ: D1 - 0,1 млрд куб. м 86,6 граничит с Казанчинским участком "Башнефти"
Арибашевский нефть (извл.): D0 - 0,517 млн т, Dл - 0,4 млн т, D1 - 0,6 млн т, D2 - 0,2 млн т; газ: D1 - 0,2 млрд куб. м 149,3 граничит с Татышлинским, Югомашевским и Шульгановским участками "Башнефти", а также с Красноярско-Куединским месторождением и Гавринским участком "ЛУКОЙЛ-Пермь"
Чургульдинский нефть:D0 - 0,31 млн т, Dл - 0,381 млн т, D1 - 0,3 млн т, D2 - 0,2 млн т; газ: D1 - 0,2 млрд куб. м 101,6 граничит с Шульгановским участком "ЛУКОЙЛ-Пермь", одноименным и Тепляковским участками "Башнефти"
Шардакский нефть: Dл - 1,522 млн т, D1 - 0,2 млн т. 45,4 граничит с Татышлинским участком "Башнефти"

ЛУКОЙЛ Минприроды Роснефть Самара Башкирия РИТЭК
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