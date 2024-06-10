"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" подали заявки на два участка в Башкирии
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" и "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК, Самара, контролируется "ЛУКОЙЛом") подали заявки на участие в аукционах на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на Межгорном и Чургульдинском участках в Башкортостане, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.
На Чургульдинский участок также претендует ООО "Ялыкское" (контролируется владельцем "УДС Групп", экс-депутатом Госсовета Удмуртии Алексеем Чулкиным - ИФ).
Торги назначены на 27 июня. Стартовый размер разового платежа за лицензию на Межгорный участок - 5,513 млн рублей, на Чургульдинский - 7,108 млн рублей.
В этот же день РИТЭК и ООО "Ялыкское" поборются за Шардакский участок в этом же регионе. Стартовый размер платежа - 8,778 млн рублей.
Назначенные на этот же день аукционы по Арибашевскому (начальная цена - 10,28 млн рублей) и Бигинеевскому (6,235 млн рублей) участкам не состоятся: на них поступила лишь одна заявка - от РИТЭК. Комиссии предстоит проверить заявки на соответствие требованиям, и только после этого будет определена судьба аукционов. Согласно закону "О недрах", в случае, если конкурс на право пользования участком недр признан несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника, лицензия на него может быть выдана этому участнику на условиях объявленного конкурса с учетом технико-экономических предложений претендента, а также при оплате разового платежа, увеличенного на один шаг аукциона.
Все объекты находятся в развитых с точки зрения добычи углеводородов районах - относятся к Пермско-Башкирской и Верхнекамской нефтегазоносным областям Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Они соседствуют с активами "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа".
Подробности о выставленных на торги участках в таблице ниже:
|Участок
|Ресурсы
|Площадь (кв. км)
|Соседствующие объекты
|Межгорный
|нефть (извл.): D0 - 0,19 млн т, Dл - 0,381 млн т, D1 - 0,3 млн т, D2 - 0,2 млн т; газ: D1 - 0,2 млрд куб. м
|94,95
|окружен Шульгановским, Игровским и Четырманским участками "Башнефти", а также Гондыревским участком "ЛУКОЙЛ-Пермь"
|Бигинеевский
|нефть (извл.): Dл - 1 млн т, D1 - 0,4 млн т, D2 - 0,1 млн т; газ: D1 - 0,1 млрд куб. м
|86,6
|граничит с Казанчинским участком "Башнефти"
|Арибашевский
|нефть (извл.): D0 - 0,517 млн т, Dл - 0,4 млн т, D1 - 0,6 млн т, D2 - 0,2 млн т; газ: D1 - 0,2 млрд куб. м
|149,3
|граничит с Татышлинским, Югомашевским и Шульгановским участками "Башнефти", а также с Красноярско-Куединским месторождением и Гавринским участком "ЛУКОЙЛ-Пермь"
|Чургульдинский
|нефть:D0 - 0,31 млн т, Dл - 0,381 млн т, D1 - 0,3 млн т, D2 - 0,2 млн т; газ: D1 - 0,2 млрд куб. м
|101,6
|граничит с Шульгановским участком "ЛУКОЙЛ-Пермь", одноименным и Тепляковским участками "Башнефти"
|Шардакский
|нефть: Dл - 1,522 млн т, D1 - 0,2 млн т.
|45,4
|граничит с Татышлинским участком "Башнефти"