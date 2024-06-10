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СюжетПМЭФ-2024

"МегаФон" поможет "Газпрому" с внедрением "умных счетчиков"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "МегаФон" предложит технические решения для нужд ООО "Газпром межрегионгаз", направленные на цифровизацию поставок газа и внедрение систем телеметрии и "умных счетчиков" на территории страны.

Как сообщает газовая компания, о начале этих работ на ПМЭФ договорились гендиректор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. В переговорах также участвовал курирующий направление цифровизации заместитель председателя правления, начальник департамента ПАО "Газпром" Сергей Куприянов.

"Газпром межрегионгаз" разрабатывает мероприятия по полномасштабному внедрению систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа, в том числе при реализации проекта по внедрению интеллектуальных систем учета в общефедеральном масштабе. Составной частью проекта является дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.

Стороны договорились о совместной проработке решений на базе IoT-технологий (Интернет вещей - ИФ), которые позволят с высокой точностью отслеживать объем потребления газа, а также осуществлять дистанционный мониторинг объектов.

Кроме того, "МегаФон" разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных, используемых компанией "Газпром межрегионгаз" в своей производственной деятельности. Результатом реализации проекта будет максимально возможная доступность мобильной связи для компании практически во всех регионах России.

Компании уже сотрудничают при реализации пилотного проекта в Вологодской области, в рамках которого установлено более 300 интеллектуальных приборов учета газа. Финансирование проекта осуществляет "Газпром межрегионгаз", а "МегаФон" обеспечивает связь для дистанционной передачи показаний.

Ранее сообщалось, что на базе инфраструктуры "МегаФона" реализован проект мобильного виртуального оператора (MVNO) ООО "Газпром телеком".

МегаФон Газпром межрегионгаз Газпром Сергей Густов Хачатур Помбухчан Сергей Куприянов
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