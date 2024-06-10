"МегаФон" поможет "Газпрому" с внедрением "умных счетчиков"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "МегаФон" предложит технические решения для нужд ООО "Газпром межрегионгаз", направленные на цифровизацию поставок газа и внедрение систем телеметрии и "умных счетчиков" на территории страны.

Как сообщает газовая компания, о начале этих работ на ПМЭФ договорились гендиректор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. В переговорах также участвовал курирующий направление цифровизации заместитель председателя правления, начальник департамента ПАО "Газпром" Сергей Куприянов.

"Газпром межрегионгаз" разрабатывает мероприятия по полномасштабному внедрению систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа, в том числе при реализации проекта по внедрению интеллектуальных систем учета в общефедеральном масштабе. Составной частью проекта является дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.

Стороны договорились о совместной проработке решений на базе IoT-технологий (Интернет вещей - ИФ), которые позволят с высокой точностью отслеживать объем потребления газа, а также осуществлять дистанционный мониторинг объектов.

Кроме того, "МегаФон" разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных, используемых компанией "Газпром межрегионгаз" в своей производственной деятельности. Результатом реализации проекта будет максимально возможная доступность мобильной связи для компании практически во всех регионах России.

Компании уже сотрудничают при реализации пилотного проекта в Вологодской области, в рамках которого установлено более 300 интеллектуальных приборов учета газа. Финансирование проекта осуществляет "Газпром межрегионгаз", а "МегаФон" обеспечивает связь для дистанционной передачи показаний.

Ранее сообщалось, что на базе инфраструктуры "МегаФона" реализован проект мобильного виртуального оператора (MVNO) ООО "Газпром телеком".