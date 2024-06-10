ЦБ РФ отметил активизацию потребления населения в мае

В прошлом месяце ускорился и рост финансовых потоков, сообщил регулятор

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рост финансовых потоков в мае ускорился, население активизировало потребление, отмечает Банк России.

Как говорится в комментарии ЦБ РФ, объем входящих платежей, проведенных через его платежную систему, в мае вырос на 12,3% по сравнению со средним уровнем I квартала 2024 года (в апреле рост составлял 3,3%).

Финансовые потоки увеличились во всех укрупненных группах отраслей. Наибольший рост наблюдался в группе отраслей внешнего спроса - 26,3% против 2,9% роста в апреле. Основным источником этой динамики стала добыча сырой нефти и газа, отражая поступления выручки от экспорта в начале весны.

Платежи в мае без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления увеличились на 3,8% (апрель: +2,6%).

Входящие платежи в отраслях потребительского спроса в мае ускорились до 7,1% (апрель: +2,2%) относительно среднего уровня I квартала 2024 года. "Такой значительный рост платежей и его отраслевая структура указывают на явную активизацию потребления населения в мае", - считает Банк России. Драйвером роста стала розничная торговля. Увеличение поступлений также наблюдалось в оптовой торговле, финансовых услугах и операциях с недвижимым имуществом. Сдерживающее влияние оказали образование и здравоохранение.

Финансовые потоки в отраслях государственного спроса в мае выросли на значительные 15,6% против 2,3% роста в апреле.

Рост входящих платежей в отраслях инвестиционного спроса замедлился до 0,5% с 6,8% роста в апреле.

Объем поступлений в отраслях промежуточного спроса увеличился на 12,9% (увеличение в апреле на 3,6%), отмечает ЦБ РФ.