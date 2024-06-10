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Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ начал неделю с падения до 3180 пунктов по индексу МосБиржи
Фото: Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в понедельник снизился в отсутствие уверенного спроса на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий ужесточения монетарной политики Банка России в июле.

Нефть к вечеру уверенно дорожала (цена Brent превысила $81 за баррель); индекс МосБиржи откатился до 3180 пунктов на фоне укреплении рубля после утреннего роста индикатора выше 3255 пунктов. Лидерами снижения выступили акции ПАО "Позитив Групп" (-3,9%), ГК "Самолет" (-3,6%), а также обновившие минимум с сентября 2017 года акции "Газпрома" (-3,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 1,6% до 3180,94 пункта (максимум сессии - 3255,49 пункта), индекс РТС снизился на 1,1% до 1130,91 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 3,3%.

К 18:50 доллар дешевел на 74 копейки, до 88,61 рубля.

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