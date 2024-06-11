Частные инвесторы в мае вернулись к нетто-покупкам акций после двух месяцев продаж

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в мае были нетто-покупателями акций на российском рынке, приобретя их на сумму 11,7 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В апреле и марте нетто-продажи розничных инвесторов на рынке акций составляли 2,8 млрд рублей и 37 млрд рублей соответственно.

Среднедневной объем торгов акциями в мае составил 110,7 млрд рублей, что на 7,3% ниже апрельского значения (119,5 млрд рублей). Доля физлиц в общем объеме сделок на рынке акций снизилась до 75,6% с 76,1% в апреле.

Несмотря на положительную динамику в первой половине мая, индекс МосБиржи по итогам месяца снизился на 7,3%, все отраслевые индексы также показали отрицательную динамику, отмечает ЦБ.

Снижение основных индексов акций происходило на фоне продолжения продаж со стороны НФО за счет собственных средств: за месяц на сумму 44,4 млрд рублей (89% всех нетто-продаж за месяц), что стало крупнейшим месячным объемом нетто-продаж среди категорий участников за последние пару лет. Также акции продавали нерезиденты и прочие банки – на сумму 3 млрд и 2,4 млрд рублей соответственно. Крупнейшими нетто-покупателями акций стали СЗКО, приобретя их на сумму 24,4 млрд рублей.