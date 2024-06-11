Рынок акций РФ во вторник просел к 3170п по индексу МосБиржи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник оставался под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также сокращения позиций игроками в преддверии выходного в среду (День России), фактором поддержки вечером стала выросшая нефть (Brent превысила $82 за баррель). Индекс МосБиржи завершил основную сессию в районе 3170 пунктов на фоне ослабления рубля, хотя днем индикатор падал ниже 3150 пунктов; лидерами снижения выступили акции "Ростелекома" (-3%) и Polymetal (-2,5%), выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+3,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3171,1 пункта (-0,3%), индекс РТС – 1119,51 пункта (-1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 89,23 рубля (+0,68 рубля).

Подешевели акции "Ростелекома" (-3%), Polymetal (-2,5%), ВТБ (-2,5%), "НЛМК" (-2,4%), "РусГидро" (-1,4%), "МТС" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -1,2% "префы"), "Магнита" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "Газпрома" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Яндекса" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Polymetal (поменяет название на Solidcore Resources) не планирует платить дивиденды в ближайшие годы до конца строительства Иртышского ГМК - автоклавного комплекса в Казахстане, говорится в презентации компании. Capex проекта оценивается в $800 млн при мощности 250-300 тыс. тонн концентрата в год с выпуском около 15 тонн золота. Завершение строительства и начало ввода в эксплуатацию прогнозируется во втором полугодии 2027 года.

Компания сохраняет прогноз производства на 2024 год на уровне 475 тыс. унций с ростом до 510-520 тыс. унций в 2027-2029 годах.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3,9%), "Аэрофлота" (+2,4%), "Газпром нефти" (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,1%), АФК "Система" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,9%), Сбербанка (+0,2%), "ММК" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

По сообщению издания "Коммерсантъ", завод "НОВАТЭКа" "Ямал СПГ" начал использовать при перегрузках в Европе и Азии четыре новых конвенциональных танкера, которые изначально, вероятно, заказывались для подпавшего под санкции проекта "Арктик СПГ-2".

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в мае 2024 года вырос на 22,3% по сравнению с маем 2023 года и составил около 4,6 млн человек, сообщила компания. На внутренних линиях перевезено 3,5 млн пассажиров (+17,2%), на международных - почти 1,1 млн (+43%). Общий пассажирооборот увеличился на 27,1%, до 11,9 млрд пассажиро-километров (пкм).

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в прошлом месяце чуть более 2,5 млн пассажиров (+25,9%), пассажирооборот увеличился на 30,6%, до 7,3 млрд пкм.

Сбербанк в мае получил 133,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 118,1 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности. В январе-мае банк получил 628,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 589 млрд руб. годом ранее.

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций во вторник преимущественно снижался. Индекс МосБиржи после попытки отыграть рубеж 3200 пунктов умеренно откатился вниз, при этом ослабление рубля немного улучшило общую ситуацию в акциях. Активность покупателей была невысокой из-за предстоящего выходного – торги в среду будут закрыты в связи с празднованием Дня России.

Внешние настроения также оставались сдержанными. Мировые рынки перешли в режим ожидания важного события – в среду состоится заседание ФРС. И хотя сюрпризов по ставкам не ожидается, участники торгов будут внимательно вслушиваться в тон заявлений и прогнозы регулятора. За несколько часов до итогов заседания станет известен майский ИПЦ США – важный ориентир для политики Федрезерва. МЭА в середине недели вслед за ОПЕК и EIA обнародует отчет за минувший месяц. В четверг инфляционную картину в Штатах дополнит публикация индекса производственных цен, напомнил эксперт.

Если во второй половине недели цены на нефть не опустятся ниже текущих уровней, а рубль продолжит проявлять слабость, можно будет увидеть новый импульс восстановления на российском рынке. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 июня - 3150-3275 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи во вторник двигался ниже уровня 3200 пунктов, инвесторы продолжили фиксировать прибыль перед праздничным днем, при этом объемы продаж сократились. Также слабая динамика была обусловлена отсутствием позитивных драйверов - просела нефть, не отмечалось важных экономических и геополитических событий. При этом от более значительного снижения рынок сдерживают позитивный посыл от ПМЭФ, в частности, задача удвоения капитализации российского фондового рынка к 2030 году, а также локальное ослабление рубля по отношению к доллару США, полагает эксперт.

В то же время определенным негативом выступают сигналы ЦБ РФ о возможном повышении ключевой ставки в июле и внесенные в Госдуму поправки в закон о бюджете на 2024 год с увеличением его дефицита до 2,12 трлн руб. (1,1% ВВП) с 1,6 трлн руб. (0,9% ВВП). "Ястребиная" риторика ЦБ РФ в отношении монетарной политики выражена комментарием о более длительном сроке поддержания процентных ставок на высоком уровне. Помимо этого, Банк России указал на увеличение проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. На этой неделе инвесторы будут следить за данными по ВВП и потребительской инфляции в РФ.

В среду в США выйдут данные о потребительской инфляции, а также пройдет заседание ФРС с решением по процентной ставке и прогнозами по денежно-кредитной политике. Данные фьючерсов на ставку ФРС показывают 95%-ную вероятность ее сохранения на уровне 5,25-5,5% в июне. Но для рынков важно понять, какой риторики будет придерживаться регулятор в дальнейшем и когда начнет снижение базовой ставки. Жесткая позиция стала бы негативным фактором для котировок акций, но позитивом для курса доллара, напомнил эксперт.

Котировки на нефть поддержал благоприятный отчет картеля ОПЕК, который сохранил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн б/с. При этом более значимый рост нефти сдерживается укреплением американской валюты. Индекс доллара США во вторник вырос на 0,2%, до 105,39 пункта, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник просел по индексам в условиях отсутствия веских позитивных драйверов для повышения.

Акции "НОВАТЭКа" (1067,4 рубля) во вторник подросли в рамках коррекции от района психологически важного значения 1000 руб. В СМИ появились сообщения о росте экспорта российского СПГ в январе-мае на 3,8% г/г (до 14,47 млн тонн), а за весь май - также на 3,8% (до 2,8 млн тонн). При этом, по данным Kpler, флот "НОВАТЭКа" для проекта "Ямал СПГ" пополнился четырьмя конвенциональными танкерами, которые ранее, вероятно, предназначались для подпавшего под санкции "Арктик СПГ-2".

Акции "Аэрофлота" (58,57 рубля) даже в условиях слабости "широкого" рынка смотрятся уверенно и на этой неделе поднялись до максимума с февраля 2022 года (59,73 руб.) при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков, которые не исключают развития роста бумаг, полагает аналитик.

Polymetal во вторник провел День инвестора, в рамках которого заявил об отсутствии определенности в отношении сохранения листинга на Мосбирже, отметила Кожухова. Компания не планирует выплачивать дивиденды до запуска Иртышского ГМК в 2028 году и намерена сменить название на Solidcore Resources.

На западных фондовых площадках во вторник преобладали продажи, которые обеспечивались как осторожностью в преддверии заседания ФРС, так и новыми политическими вызовами в крупнейших экономиках еврозоны. Индексы МосБиржи и РТС отступили от минимумов сессии в ожидании новых корпоративных и экономических сигналов. Сбербанк подтвердил стабильность своей финансовой позиции и вновь отчитался о росте месячной прибыли по РСБУ, что немного поддержало котировки бумаг, заключила Кожухова.

Как отмечает руководитель направления анализа отраслей и финансовых рынков Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, финрезультаты Сбербанка можно оценить как сильные.

"Учитывая сохраняющуюся крепость экономики, повышаем наш ориентир по чистой прибыли Сбербанка по итогам года до 1,5-1,55 трлн рублей. Сохраняем рекомендацию "покупать" обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой на 12 месяцев на уровне 342 руб. Сбербанк остается ясной и интересной дивидендной историей, считаем его акции наиболее устойчивыми к повышенной напряженности на рынке, наблюдаемой последнее время. Сохраняем эти бумаги в модельном портфеле", - отмечает Локтюхов.

В то же время аналитики Промсвязьбанка предупреждают, что ситуация на рынке акций РФ остается напряженной. С одной стороны, вполне возможно небольшое восстановление индекса МосБиржи. С другой, причинами текущего падения являются высокая ключевая ставка ЦБ РФ и повышение налога на прибыль для компаний в 2025 году, которые останутся с рынком надолго.

"В текущих условиях имеет смысл открывать небольшие позиции без "плеч" с обязательной установкой "стоп-лоссов". Наиболее надежным сейчас выглядит финансовый сектор ("ТКС Холдинг", Сбербанк и "Московская биржа"). При покупке бумаг Сбербанка на текущих уровнях ждать дивидендной отсечки не стоит, поскольку закрытие постдивидендного "гэпа" может затянуться. Учитывая сильные финансовые результаты Сбербанка в условиях высокой ставки, покупка бумаг банка может быть интересна для долгосрочных инвесторов после отсечки", - считают аналитики ПСБ.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia упал на 1,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), проседают Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,7-1,5%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,6% во главе с Dow).

Дефицит счета текущих операций Южной Кореи в апреле составил около $290 млн по сравнению с профицитом на уровне $6,93 млрд в марте, сообщил Банк Кореи. Положительное сальдо фиксировалось 11 месяцев подряд.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной базовую процентную ставку на предстоящем заседании. Они будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы понять, когда регулятор намерен перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

В среду, до публикации итогов заседания ФРС, министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за май. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции (индекс CPI) в США на уровне 3,4% в годовом выражении и ослабление базовой инфляции (индекс Core CPI) до 3,5% с 3,6%.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к росту после локальной коррекции, Brent вновь превысила $82 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $82,15 за баррель (+0,6% и +2,5% накануне), июльская цена WTI - $78,17 за баррель (+0,6% и +2,9% в понедельник).

ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть на 2024 год в 2,25 млн баррелей в сутки (до 104,46 млн б/с) и еще на 1,85 млн б/с в 2025 году (до 106,31 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете организации.

Также осталась неизменной оценка роста предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, на 2024 и 2025 годы. В 2024 году они, как ожидается, увеличат предложение нефти на 1,23 млн б/с (до 52,96 млн б/с), а в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с (до 54,07 млн б/с).

ОПЕК+ в мае добывала 40,9 млн б/с (на 123 тыс. б/с меньше, чем в апреле), при этом непосредственно страны, участвующие в сделке ОПЕК+ (кроме Ливии, Ирана и Венесуэлы), добыли в мае 35,7 млн б/с, такие данные представлены в ежемесячном отчете ОПЕК.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции SFI (-6,6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-5,8%), ПАО "Яковлев" (-5,2%), "Красноярскэнергосбыта" (-5,2% и -9,2% "префы"), МКПАО "Лента" (-5%), МКФ "Красный Октябрь" (-4,4% и -6% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-4,3%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-4,1%).

Выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+6,1% и +8,5% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (+5,9%), "Сахалинэнерго" (+5,6%), "Камчатскэнерго" (+5,4%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (+5%), расписки Qiwi (+4,9%), "Саратовэнерго" (+4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,34 млрд рублей (из них 6,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,17 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 5,98 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).