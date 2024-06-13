"МТС Медиа" выделяет производство контента в отдельное юрлицо

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ООО "Кион" (входит в медиахолдинг "МТС Медиа", принадлежит ПАО "МТС") создало дочернюю компанию - ООО "Студия Кион Фильм".

По данным ЕГРЮЛ, новое юрлицо зарегистрировано 11 июня, его уставный капитал составляет 100 млн рублей. Основной вид деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

"МТС Медиа" в процессе структурирования периметра холдинга. В контексте решения этой задачи онлайн-кинотеатр Kion предполагает выделение отдельной компании для масштабирования производства контента", - сказал "Интерфаксу" представитель медиахолдинга.

МТС в мае завершила консолидацию развлекательных активов в субхолдинг "МТС Медиа", который будет развиваться как отдельная вертикаль.

В частности, "МТС Медиа" объединил онлайн-кинотеатр Kion (ООО "Кион"), книжный сервис "Строки" (ООО "МТС Строки"), проекты в сфере офлайн-развлечений МТС Live (ООО "МДТЗК"), направления по работе с артистами "МТС Лейбл" (ООО "МТС Лейбл"). Музыкальный сервис "МТС Музыка", оставаясь технически частью ПАО "МТС", также перешел в подчинение "МТС Медиа".

В 2023 году выручка сегмента "медиа" МТС составила 18,77 млрд рублей, что на 18% превышает показатель 2022 года. OIBDA выросла на 19,4% - до 9,82 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 52,3% против 51,8% в 2022 году, CAPEX - 8,75 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "МТС Медиа" зарегистрировано в феврале 2024 года с уставным капиталом в 50 млн рублей.