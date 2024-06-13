Поиск
СюжетПМЭФ-2024

"МТС Медиа" выделяет производство контента в отдельное юрлицо

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ООО "Кион" (входит в медиахолдинг "МТС Медиа", принадлежит ПАО "МТС") создало дочернюю компанию - ООО "Студия Кион Фильм".

По данным ЕГРЮЛ, новое юрлицо зарегистрировано 11 июня, его уставный капитал составляет 100 млн рублей. Основной вид деятельности - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

"МТС Медиа" в процессе структурирования периметра холдинга. В контексте решения этой задачи онлайн-кинотеатр Kion предполагает выделение отдельной компании для масштабирования производства контента", - сказал "Интерфаксу" представитель медиахолдинга.

МТС в мае завершила консолидацию развлекательных активов в субхолдинг "МТС Медиа", который будет развиваться как отдельная вертикаль.

В частности, "МТС Медиа" объединил онлайн-кинотеатр Kion (ООО "Кион"), книжный сервис "Строки" (ООО "МТС Строки"), проекты в сфере офлайн-развлечений МТС Live (ООО "МДТЗК"), направления по работе с артистами "МТС Лейбл" (ООО "МТС Лейбл"). Музыкальный сервис "МТС Музыка", оставаясь технически частью ПАО "МТС", также перешел в подчинение "МТС Медиа".

В 2023 году выручка сегмента "медиа" МТС составила 18,77 млрд рублей, что на 18% превышает показатель 2022 года. OIBDA выросла на 19,4% - до 9,82 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 52,3% против 51,8% в 2022 году, CAPEX - 8,75 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "МТС Медиа" зарегистрировано в феврале 2024 года с уставным капиталом в 50 млн рублей.

МТС МТС Медиа Kion Кион Фильм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Киргизии банки временно ограничили денежные переводы в Россию и из нее

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Песков заявил о способности ЦБ РФ обеспечить стабильность на всех рынках

Песков заявил о способности ЦБ РФ обеспечить стабильность на всех рынках

Курс юаня опустился ниже 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года

Индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов после обвала в начале торгов

Акции "Мосбиржи" упали на 15,8% на санкционных новостях

Акции "Мосбиржи" упали на 15,8% на санкционных новостях

Индексы РТС и МосБиржи упали на 3,9-4,1% на старте торгов

Рубль слегка повышается к юаню в условиях запрета на торги с долларом и евро

Банк России объяснил приостановку биржевых торгов евро одновременно с долларом

Банк России объяснил приостановку биржевых торгов евро одновременно с долларом

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекорды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });