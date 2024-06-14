МКБ 21 июня начнет замещение рублевых еврооблигаций с погашением в 2025 году

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) 21 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения рублевых евробондов с погашением в 2025 году, следует из опубликованных кредитной организацией условий размещения ценных бумаг.

Банк может разместить до 50 тыс. облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Максимальный объем размещения в 5 млрд рублей соответствует номинальному объему евробондов МКБ с погашением в мае 2025 года и ставкой купона 16,5%.

Сбор заявок в рамках замещения будет проходить с 21 июня по 26 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих бумаг - 28 июня. Процедура замещения евробондов МКБ стандартно включает возможность оплаты локальных облигаций как евробондами соответствующего выпуска, так и уступкой прав по ним.

После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех девяти выпусков евробондов банка. На текущий момент банк завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале.

В конце мая ЦБ зарегистрировал замещающие облигации на оставшиеся выпуски евробондов МКБ - это долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах. Замещение двух бессрочных выпусков банк уже запустил на прошлой неделе, 11 июня стартовало замещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.