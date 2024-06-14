Поиск
СюжетПМЭФ-2024

МКБ 21 июня начнет замещение рублевых еврооблигаций с погашением в 2025 году

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) 21 июня начнет размещение локальных облигаций для замещения рублевых евробондов с погашением в 2025 году, следует из опубликованных кредитной организацией условий размещения ценных бумаг.

Банк может разместить до 50 тыс. облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Максимальный объем размещения в 5 млрд рублей соответствует номинальному объему евробондов МКБ с погашением в мае 2025 года и ставкой купона 16,5%.

Сбор заявок в рамках замещения будет проходить с 21 июня по 26 июня, планируемая дата окончания размещения замещающих бумаг - 28 июня. Процедура замещения евробондов МКБ стандартно включает возможность оплаты локальных облигаций как евробондами соответствующего выпуска, так и уступкой прав по ним.

После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех девяти выпусков евробондов банка. На текущий момент банк завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале.

В конце мая ЦБ зарегистрировал замещающие облигации на оставшиеся выпуски евробондов МКБ - это долларовые еврооблигации с погашением в 2027 году и рублевые еврооблигации с погашением в 2025 году, а также два бессрочных выпуска в долларах. Замещение двух бессрочных выпусков банк уже запустил на прошлой неделе, 11 июня стартовало замещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

МКБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира третий год подряд

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира третий год подряд

Денежная база в России выросла с 31 мая по 7 июня на 96,7 млрд рублей

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Ушедшая из РФ Coca-Cola решила вновь зарегистрировать товарные знаки в стране

Ушедшая из РФ Coca-Cola решила вновь зарегистрировать товарные знаки в стране

Власти РФ обсуждают ограничения для экспорта дизтоплива перекупщиками

ЦБ РФ временно отменяет утренние торги на МосБирже

Российский ИТ-рынок проходит через санкционную облачность. Обобщение

Российский ИТ-рынок проходит через санкционную облачность. Обобщение

Путин до конца года продлил запрет на продажу российской нефти по price cap

ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро с 14 июня

ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро с 14 июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });