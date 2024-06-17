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ЦБ зарегистрировал выпуск замещающих облигаций "АЛРОСА" с погашением в 2027 году

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций "АЛРОСА" с погашением в 2027 году, сообщил регулятор.

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании в конце мая одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов-2027.

Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему еврооблигаций "АЛРОСА" с погашением в июне 2027 года. Ставка купона по выпуску - 3,1%.

Оплатить облигации при их размещении можно будет евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами с целевым использованием на приобретение евробондов, права на которые учитываются депозитариями РФ. По замещающим бумагам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

Все выплаты по замещающим облигациям производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Выпуск евробондов-2027 на $500 млн "АЛРОСА" разместила в 2020 году. Ближайшая дата выплаты купона по нему приходится на 25 июня. Это единственный находящийся в обращении выпуск евробондов компании.

С лета 2022 года компания осуществляет выплаты по евробондам держателям, чьи права учитываются в российской депозитарной инфраструктуре, в рублях.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при соблюдении ряда условий.

ЦБ РФ Банк России АЛРОСА
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