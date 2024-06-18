Рынок акций США вырос вслед за ИТ-компаниями, S&P 500 обновил рекорд

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, причем локомотивом роста стал техсектор, а индекс S&P 500 по итогам сессии обновил исторический максимум в 30-й раз с начала года.

Инвесторы оценивали заявления представителей Федрезерва и корпоративные новости.

Федеральная резервная система (ФРС) может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных. Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных, добавил он.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам июньского заседания. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в июне до минус 6 пунктов с минус 15,6 пункта в мае. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 9 пунктов.

"Мы полагаем, что S&P 500 может вырасти до 6000 пунктов в концу года благодаря сочетанию хорошей корпоративной прибыли и одного или двух снижений ставки, - заявил Джеймс Деммерт из Main Street Research. - Недавние темпы замедления инфляции говорят о том, что ставки и доходность гособлигаций понизятся во втором полугодии, что сделает акции более привлекательными".

Акции Autodesk Inc. подорожали на 6,5% на слухах, что инвестфирма Starboard Value приобрела бумаги американского разработчика программного обеспечения на $500 млн и намерена продвигать изменения в компании.

Цена акций Microsoft Corp. выросла на 1,3% после того, как аналитики Wedbush улучшили целевую цену для бумаг софтверного гиганта до $550 с $500, сохранив рекомендацию "выше рынка".

Капитализация AMC Networks упала на 35% на новости, что американская медиакомпания планирует разместить конвертируемые облигации на сумму $125 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,49% и составил 38778,1 пункта. Лидером роста в индексе оказались акции Apple Inc. , подорожавшие на 2%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,77% - до 5473,23 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,95% и составил 17857,02 пункта.