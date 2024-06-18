Поиск

Инфляционные ожидания населения РФ в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Таким образом, ожидания в июне вернулись на уровень февраля 2024 года.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне выросла до 14,4% с 14% в мае, вернувшись на уровень апреля текущего года.

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился с 31 мая по 11 июня.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в июне снизились до 13,1% с 13,5%, со сбережениями - выросли до 10,3% с 10,0%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в июне снизилась до 16,0% с 16,3%, со сбережениями - выросла до 12,5% с 12,0%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 26 июля.

инФОМ Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Леруа Мерлен" продолжит работать в РФ под брендом "Лемана ПРО"

"Леруа Мерлен" продолжит работать в РФ под брендом "Лемана ПРО"

Минюст США подал иск к Adobe из-за сложности отмены подписок на сервисы

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });