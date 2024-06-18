Инфляционные ожидания населения РФ в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Таким образом, ожидания в июне вернулись на уровень февраля 2024 года.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне выросла до 14,4% с 14% в мае, вернувшись на уровень апреля текущего года.

Опрос "инФОМ" по заказу ЦБ РФ проводился с 31 мая по 11 июня.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в июне снизились до 13,1% с 13,5%, со сбережениями - выросли до 10,3% с 10,0%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в июне снизилась до 16,0% с 16,3%, со сбережениями - выросла до 12,5% с 12,0%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 26 июля.