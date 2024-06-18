Финрегулятор Швейцарии обвинил HSBC в нарушении "антиотмывочных" правил

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский финрегулятор Finma обвинил местное подразделение HSBC, работающее с частными лицами, в нарушении правил в сфере противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем (anti-money laundering, AML), пишет Financial Times.

По мнению регулятора, банк должным образом не проверил несколько транзакций на сумму свыше $300 млн с участием двух неназванных граждан Ливана. Транзакции были совершены в период с 2002 по 2015 год.

"В ходе проверок банк не сумел понять, что эти транзакции имеют признаки отмывания средств. Он также не выполнил требования по установлению и поддержанию отношений с клиентами, имеющими политическое влияние, и, таким образом, серьезно нарушил свои обязательства в плане проведения due diligence", - говорится в сообщении Finma.

Регулятор предписал банку провести проверку в отношении всех политически значимых лиц (politically exposed people) среди своих клиентов и намерен запретить HSBC заводить новых клиентов из числа таких лиц. Банк планирует оспорить решение регулятора.

Акции HSBC дорожают на 0,7% на торгах в Лондоне во вторник. С начала года капитализация банка увеличилась на 8,3%, до 127,56 млрд фунтов ($162,2 млрд).