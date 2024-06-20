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РФПИ и T&T Group договорились поддерживать компании в выходе на рынки Вьетнама и РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и частная многопрофильная группа компаний T&T Group из Вьетнама договорились о стратегическом партнерстве. Его цель – поддержка российских и вьетнамских компаний, выходящих на рынки Вьетнама и России соответственно, сообщил РФПИ.

Соглашение было подписано в четверг генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым и главой фонда BVIM (входит в T&T Group) Нгуеном Тхай Ха в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама.

Взаимные инвестиции сторон будут направлены в проекты по расширению бизнеса компаний обеих стран, говорится в сообщении. РФПИ и T&T Group также намерены создать совместную логистическую платформу для портфельных компаний участников соглашения.

РФПИ напоминает, что уже имеет опыт сотрудничества с T&T Group. Во время пандемии коронавирусной инфекции фонд заключил соглашение с компанией о поставках вакцин семейства "Спутник".

РФПИ T&T Group Вьетнам
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