ЮГК планирует в июле запустить вторую линию на Высоком

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) планирует в июле запустить вторую технологическую линию производства золота на ГОКе "Высокое", сообщила компания.

Запуск второй линии удвоит мощности ГОКа по переработке руды до не менее 4,5 млн тонн в год.

Первая выплавка золота второй линии ожидается в августе-сентябре, а уже с 2025 года ЮГК сможет производить на обеих линиях Высокого суммарно около 4 тонн золота ежегодно.

Недавно ЮГК завершила пусконаладочные работы на первой линии. В течение мая ГОК "Высокое" выпустил первое золото и планирует до конца года произвести 2,5 тонны.

Месторождение Высокое расположено в Красноярском крае и входит в состав ООО "Соврудник", дочерней компании ЮГК. Доказанные запасы Высокого превышают 120 тонн золота, чего хватит более чем на 30 лет добычи. За последние пять лет ЮГК инвестировала около $400 млн в обустройство Высокого, включая затраты на инфраструктуру.

"Южуралзолото" – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов – Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.