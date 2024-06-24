Рынок акций РФ отыграл все потери, посчитав новые санкции ЕС несущественными

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после снижения в начале торгов в понедельник на фоне ухудшения внешней конъюнктуры отскочил вверх после обнародования нового пакета антироссийских санкций Евросоюза, который не впечатлил пессимистично настроенных игроков. Индекс МосБиржи поднялся к 3120 пунктам при смешанной динамике "фишек".

К 11:10 по Москве индекс МосБиржи составил 3119,91 пункта (+0,2%, в начале торгов индекс опускался ниже 3100 пунктов), индекс РТС - 1117,38 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июня, составляет 87,9595 руб. (+2,54 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,4%), "РусГидро" (+1,8%), расписки OZON (+1,3%), бумаги "Северстали" (+1,1%), Polymetal (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,4%), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-2,5%), АФК "Система" (-0,8%), "ММК" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -1,2% "префы"), "Татнефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщил Совет ЕС. Также в Евросоюзе приняли решение ввести запрет на использование компаниями ЕС Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами России. Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ ужесточил экспортный контроль в отношении еще 61 организации, в том числе компаний, расположенных в КНР, Турции, ОАЭ.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", отскок индекса МосБиржи от уровня 3000 пунктов на прошлой неделе может говорить о завершении коррекции в краткосрочной перспективе. Помимо привлекательной технической картины, впереди ряд серьезных дивидендных выплат, способных поддержать рынок. Однако негативные фундаментальные факторы все еще остаются в силе: у рынка до сих пор нет консенсуса по ставке ЦБ РФ на заседании 26 июля - такая неопределенность продолжает оказывать давление, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник можно назвать умеренно негативным: цены на нефть стабильны после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций. В конце прошлой недели цены поднимались до пиков с апреля, однако впоследствии вернулись в рамках коррекции ниже сопротивлений $86 и $81,5 за баррель соответственно. Техническая картина на рынке улучшилась и не исключает развития повышения в ближайшие сессии благодаря продолжению сезона летних автомобильных поездок в США. Тем не менее, покупателей может смущать близость важных среднесрочных уровней, полагает аналитик.

Рынок акций утром в понедельник оставался под сдержанным нисходящим давлением из-за ожиданий вступления в силу очередного пакета санкций ЕС, который затронет прежде всего нефтегазовую, транспортную, IT и банковскую отрасли. Совет директоров "Транснефти" в понедельник должен подтвердить обнародованную еще на прошлой неделе рекомендацию по дивидендам за 2023 год в размере 177,2 руб. с доходностью 11,4% - выше средней по рынку. Наступившая неделя в целом в РФ отметится большим числом собраний акционеров по выплатам. Российский рынок не прочь расти, но продолжает испытывать негативное влияние среднесрочных факторов, что предупреждает о сохранении основных понижательных рисков, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3090-3150 пунктов.

"Последний месяц в понедельник российский рынок всегда снижался. Вполне вероятно, что сегодня также будут преобладать продажи. Но, несмотря на это, мы склоны считать, что индекс достиг локального минимума, за которым должно последовать восстановление. Активность покупателей может увеличиться по мере закрепления индекса МосБиржи выше 3150 пунктов", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", новые ограничения ЕС впервые нацелены на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Во-первых, они предполагают запрет на заход танкеров с российской нефтью ("теневого флота") в порты ЕС. Во-вторых, будет запрещена перевалка российского СПГ для его реэкспорта из ЕС в другие страны. Глобально для России эти меры не являются неожиданными и не окажут существенных последствий, российский флот уже не заходит в порты ЕС. Что касается перенаправления топлива через порты ЕС в Азию, то с июня по конец октября открыта восточная часть Северного морского пути. С другой стороны, уже действует практика перегрузки СПГ в море, с борта на борт. Тем не менее, новости об очередных санкциях имеют негативный окрас, что останется фактором давления на рынок акций РФ, полагают аналитики.

Тем временем, правительство РФ снизило порог обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 80% до 60%. Такое решение принято с целью стабилизировать курс рубля, который значительно укрепился на фоне сокращения импорта из-за сложностей с трансграничными платежами. Смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки говорит о том, что власти находят чрезмерное укрепление рубля неблагоприятным для экономики страны.

"Мы полагаем, что если эта мера не окажется эффективной и рубль продолжит укрепляться, то со стороны властей последуют новые шаги для удержания национальной валюты в равновесном положении. В частности, нельзя исключать, что Банк России может приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ", - полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, наступившая неделя станет ключевой для определения экономических прогнозов и решений на рынках. Отчет о личных доходах и расходах в США может оказать значительное влияние на ожидаемое снижение ставок ФРС в сентябре.

На российском рынке наблюдается консолидация после недавних колебаний, вызванных внешними и внутренними экономическими факторами. Важным уровнем поддержки остается диапазон 2980-3000 пунктов, который был успешно удержан на протяжении последних месяцев. Дивидендный сезон продолжается с важными отсечками по акциям таких компаний, как Сбербанк, "Татнефть" и МТС. Эти акции остаются в фокусе аналитиков и демонстрируют хорошие долгосрочные перспективы, считает Кабаков.

Зарубежные фондовые площадки

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia снизился на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng закрылся без изменений), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,5-0,7%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что члены руководства регулятора признают проблемы, связанные с ослаблением иены до минимумов за 30 лет, но не могут прийти к консенсусу относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики. На этой новости иена опустилась в паре с долларом США примерно на 0,1%, и это стало позитивным фактором для японских экспортеров.

Китайский рынок обновил минимум за четыре месяца на фоне слабых макроэкономических данных и отсутствия масштабных мер господдержки.

Иностранные инвесторы с начала июня вывели из китайских акций 33 млрд юаней ($4,54 млрд), пишет Trading Economics. На этой неделе трейдеры ждут индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и в секторе услуг КНР.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены пытаются подрасти. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $85,41 за баррель (+0,2% и -0,6% в пятницу), августовская цена WTI - $80,89 за баррель (+0,2% и -0,7% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала на 3,2%, WTI - на 3,4%.

Одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "АГ Кристалл" (+9,4%), "префы" ПАО "Томская распределительная компания" (+6,8%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (+6,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,3%).

Подешевели акции "Селигдара" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 13,21 млрд рублей (из них 1,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,1 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 973,22 млн рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").