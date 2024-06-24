Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 13:50

НЛМК разместил локальные облигации на $139,3 млн для замещения евробондов с погашением в 2024 году

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) разместил локальные облигации на $139,3 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением 21 сентября 2024 года, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 27,86%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

Первоначальный объем евробондов НЛМК с погашением в 2024 году составлял $500 млн. Ставка купона по этому выпуску - 4%.

Помимо выпуска-2024 у НЛМК в обращении находились два выпуска еврооблигаций с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В декабре прошлого года компания разместила локальные облигации на $275,95 млн, заместив около 55% выпуска-2026. Замещение еврооблигаций в евро НЛМК должен завершить на этой неделе.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и в декабре срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года.

Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для выдачи такого разрешения является срок погашения евробондов в 2024 году.

НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки"

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки"

Онлайн-ритейлер "ВсеИнструменты.ру" анонсировал IPO на "Московской бирже"

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье в июле начнет собирать автомобили Exeed

Нефть Brent слабо дешевеет после роста на прошлой неделе

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Национальный клиринговый центр сконвертирует клиентские доллары и евро в рубли

ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи

ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи

Национальная система платежных карт продолжает отражать кибератаку

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });