НЛМК разместил локальные облигации на $139,3 млн для замещения евробондов с погашением в 2024 году

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) разместил локальные облигации на $139,3 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением 21 сентября 2024 года, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 27,86%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

Первоначальный объем евробондов НЛМК с погашением в 2024 году составлял $500 млн. Ставка купона по этому выпуску - 4%.

Помимо выпуска-2024 у НЛМК в обращении находились два выпуска еврооблигаций с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В декабре прошлого года компания разместила локальные облигации на $275,95 млн, заместив около 55% выпуска-2026. Замещение еврооблигаций в евро НЛМК должен завершить на этой неделе.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и в декабре срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года.

Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для выдачи такого разрешения является срок погашения евробондов в 2024 году.