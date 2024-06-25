"ЭкоНива" начала регулярные поставки сухого молока на экспорт

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ГК "ЭкоНива", один из ведущих молочных холдингов в РФ, начала регулярный экспорт сухого молока.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, первая регулярная экспортная партия сухого обезжиренного молока (СОМ) в 20 тонн отправлена в Армению в конце мая 2024 года, вторая таким же объемом – в начале июня. На ближайшее время запланированы отгрузки в эту страну еще двух партий. К концу года "ЭкоНива" намерена довести поставки СОМ в Армению до 100 тонн в месяц.

Доставка в Армению производится автотранспортом и занимает в среднем 3-4 суток. "Большим преимуществом сухого молока как экспортного продукта является то, что для его транспортировки не требуются специальные условия, такие как температурный режим или определенный вид тары", - говорится в пресс-релизе.

Пробная экспортная поставка была осуществлена в прошлом году. Тогда группа отправила в Казахстан 40 тонн сухого обезжиренного молока. В этом году "ЭкоНива" продолжит поставки в этом направлении, а также будет выходить с СОМ на рынки других стран ближнего зарубежья, в частности, начать экспорт в Грузию. Кроме того, прорабатываются возможности отправки СОМ в страны Северной Африки и на Ближний Восток, в частности в Алжир и Оман.

"Сегодня сухое молоко российского производства по своим качественным и ценовым характеристикам может достойно конкурировать на мировом рынке, потеснив его многолетних лидеров", заявил заместитель генерального директора агрохолдинга "ЭкоНива" (входит в ГК "ЭкоНива") Михаил Матвеенко, процитированный в пресс-релизе

Сухое обезжиренное молоко используется в производстве цельномолочной продукции, например, мороженого, творога, йогуртов. Кроме того, оно применяется в производстве мясных и кондитерских изделий, выпечки. Это также один из базовых компонентов детского питания.

ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.

Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.

Согласно предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка ГК "ЭкоНива" в 2023 году осталась на уровне предыдущего года и составила около 70 млрд рублей, EBITDA сократилась на 32-43%, до 15-18 млрд рублей.лм ко