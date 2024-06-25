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"Почта России" допускает продажу бывшей штаб-квартиры на Варшавском шоссе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" рассматривает различные варианты использования здания своей бывшей штаб-квартиры на Варшавском шоссе, в том числе не исключает возможности его продажи, сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Волков.

"Что касается Варшавки, мы сейчас смотрим возможности использования этого объекта. Сейчас есть ряд мыслей у команды: либо использовать его как с точки зрения продажи, как непрофильный объект, либо использовать как производственный объект. Сейчас считаем разные варианты, разные модели", - сказал Волков на пресс-конференции в рамках выставки-форума "Россия".

Волков также сообщил, что в 2024 году компания планирует получить от реализации непрофильных активов 3 млрд рублей против 1 млрд рублей в 2023 году.

Глава компании отметил, что сейчас офисные помещения на Варшавском шоссе занимают ряд подразделений "Почты России", которые ранее располагались в арендованных офисах.

"Почта России" в 2022 году перевела головной офис на площадку "ВЭБ Арена".

Волков считает этот переезд верным решением. "Надо понимать, что Варшавка - это все-таки производственный объект, он строился к Олимпиаде-80 как исключительно производственный объект. Поэтому это было не мое решение (о переезде - ИФ), но я считаю, что это было абсолютно правильное решение в свое время принято", - сказал глава компании.

Вопрос продажи здания на Варшавском шоссе уже рассматривался 10 лет назад. В 2014 году занимавший в то время пост главы Минкомсвязи РФ (сейчас Минцифры - ИФ) Николай Никифоров заявлял, что здание штаб-квартиры "Почты России" на Варшавском шоссе может войти в состав непрофильного имущества, которое предприятие планирует в будущем распродать. В 2013 году о возможности продажи говорил и Дмитрий Страшнов, который тогда был гендиректором компании. Однако позднее от этих планов руководство "Почты" отказалось.

Почта России
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