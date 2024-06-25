Рубль умеренно подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после роста накануне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рубль во вторник немного ослабел в паре с китайским юанем в рамках коррекции после укрепления накануне. Курс юаня составил 11,89 руб. в 19:00, что на 21,55 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 26 июня на 9,6 копейки, до 87,277 руб., и уменьшил курс евро на 34,127 копейки, до 93,7347 руб.

Дальнейший рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса может создать проинфляционные риски, для их ограничения и возвращения инфляции к цели требуется длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне хотя и немного выросли, но остаются ниже уровней IV квартала 2023 года, отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в июне, согласно опросу "инФОМ", выросли до 11,9% с 11,7% в мае. Ценовые ожидания предприятий РФ в июне возобновили рост после паузы в мае, вернувшись к значениям III квартала 2023 года.

Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. "Необходимым условием возвращения инфляции к целевому уровню является снижение инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - подчеркивает ЦБ.

"Волатильность валютного рынка сохраняется повышенной. Рубль начал вторник слабо, после чего стал резко укрепляться и в ходе биржевых торгов вытеснил юань под 12 руб. Фактор налогового периода будет все меньше поддерживать рубль в ближайшие дни, так как основная часть компаний, вероятнее всего, уже аккумулировала рубли под фискальные платежи, пик которых придется на пятницу. При этом эффект жесткой денежно-кредитной политики, относительно высокие цены на нефть и ежедневные валютные интервенции в рамках бюджетного правила будут сдерживать рублевое ослабление. По нашим оценкам, краткосрочно пара "юань-рубль" может консолидироваться у отметки 12, а уже с первых чисел июля вероятно движение в зону 12,5-12,8, стоимость доллара (на базе индикаторов срочного рынка) ждем ближе к 88-89 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"На российском валютном рынке сохраняется повышенная волатильность, однако она стала заметно ниже, чем на прошлой неделе. Рубль стабилизировался в рамках широкого коридора 11,5-12,2 за юань, где, вероятно, и останется до конца текущей недели. Стратегически у рубля сейчас больше предпосылок для укрепления, чем для ослабления. ЦБ ведет жесткую монетарную политику, сохраняются продажи валюты экспортерами в рамках постановления правительства (хотя и в меньшем объеме) и от операций Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила. В ближайшие дни предложение иностранной валюты может оставаться повышенным на фоне подготовки к налоговому периоду. При этом есть вероятность, что спрос компаний-импортеров на валюту снизится из-за инфраструктурных проблем и неопределенности", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефть дешевеет во вторник после роста по итогам предыдущих торгов.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снизились на 0,64%, до $85,43 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,56%, до $81,16 за баррель.

С начала текущего месяца цена Brent увеличилась на 4,9%, WTI - на 5,5%.

Участники рынка ждут публикации майского индекса PCE - ключевого показателя инфляции для Федеральной резервной системы, который может повлиять на мнение руководства американского ЦБ относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Банк России во вторник, 25 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 319,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 250 млрд рублей и спросе 2 трлн 319,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 июня, банки разместили 2 трлн 473,7 млрд рублей (при лимите 3 трлн 370 млрд рублей и спросе 2 трлн 473,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,92% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 830 млрд рублей (при лимите 830 млрд рублей и спросе 1 трлн 178,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,8% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 июня увеличилась на 7 базисных пунктов, до 15,32% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц опустилась на 2 базисных пункта, до 15,84% годовых, срочная версия на три месяца осталась на уровне понедельника - 16,09% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 16,33% годовых.