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Qatar Airways стала лидером рейтинга авиакомпаний мира Skytrax в 2024 году

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2024 году, свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компании Skytrax.

В прошлом году катарский авиаперевозчик занимал вторую позицию. Таким образом, Qatar Airways поменялась местами с прошлогодним лидером Singapore Airlines.

В целом за время составления рейтинга с 1999 года катарская авиакомпания заняла первое место в восьмой раз.

На третью позицию вышла Emirates, которая отодвинула на четвертое место японскую ANA All Nippon Airways. Cathay Pacific Airways поднялась на пятую строчку с восьмой годом ранее.

В топ-10 вошли также Japan Airlines, Turkish Airlines, тайваньская EVA Air, Air France и Swiss International Air Lines (которая в прошлом году занимала 12-е место). При этом из десятки лидеров выбыла Korean Air, переместившаяся на 11-ю строчку.

Казахстанская Air Astana опустилась в общем рейтинг на 38-ю позицию с 37-й год назад, в то время как "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) поднялись на 46-ю позицию с 50-й. При этом они стали лучшими авиаперевозчиками в регионе Центральная Азия и СНГ.

Saudia (ранее Saudi Arabian Airlines) была признана авиаперевозчиком, добившимся наибольшего прогресса за последние 12 месяцев, сообщает Skytrax. В рейтинге она заняла 20-е место против 23-го в прошлом году.

Лучшей авиакомпанией в Европе была названа Turkish Airlines, в Северной Америке - Delta Air Lines, в Южной Америке - LATAM, в Африке - Ethiopian Airlines, в Азии - Singapore Airlines, в Китае - Hainan Airlines.

Первую строчку рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира заняла малайзийская AirAsia. В Европе лидером в данном сегменте стала испанская Volotea.

Лучшим авиационным альянсом был признан Star Alliance.

В онлайн-опросе Skytrax, который проводился с сентября 2023 года по май 2024 года, приняли участие пассажиры из более чем 100 государств. Всего в опросе упоминались свыше 350 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.

Qatar Airways Singapore Airlines Turkish Airlines Emirates Cathay Pacific Airways
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