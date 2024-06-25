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Куратор формирования бюджета Окладникова стала первым замглавы Минфина после ухода Горнина

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Замминистра финансов РФ Ирина Окладникова, отвечающая, в частности, за составление и исполнение федерального бюджета, назначена первым замминистра вместо перешедшего в Минобороны Леонида Горнина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также было назначено два новых замминистра финансов. Ими стали директор департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной гражданской службы Елена Яковлева и замдиректора департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа Алексей Липаев.

Окладникова стала замминистра финансов в августе 2020 года. В этой должности она курировала несколько департаментов, связанных с реализацией бюджетной политики: департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, департамент межбюджетных отношений, департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа.

До этого она два года возглавляла департамент бюджетной политики в отраслях экономики. В Минфин пришла в 2012 году в отдел промышленности гражданского назначения.

Окладникова родилась в 1984 году в Красноярске. В 2006 году окончила Красноярский государственный университет по специальности "мировая экономика", позднее получила диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция". С 2005 по 2012 год работала в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

Минфин Михаил Мишустин Ирина Окладникова Леонид Горнин
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