Госдума рассмотрит исполнение федерального бюджета РФ за 2023 год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду планирует рассмотреть проект закона об исполнении федерального бюджета за 2023 г., следует из повестки заседания парламента.

Планируется, что документ представит глава Минфина Антон Силуанов, также запланирован доклад председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука, содоклад председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Согласно документу, доходы бюджета составили 29 трлн 124 млрд руб., расходы - 32 трлн 354 млрд руб., дефицит - 3 трлн 230 млрд руб.

Общий объем поступления доходов федерального бюджета за 2023 г. превысил прогнозируемый объем на 2 трлн 994 млрд. руб. Среди источников - поступление налога на сверхприбыль (windfall tax) в размере 315 млрд 496 млн. руб., налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 г. являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков - 154 млрд 734 млн руб.

Сбор НДС на товары, реализуемые в РФ, составил 7 трлн 182 млрд руб., что на 214 млрд руб. выше запланированного уровня. Сбор НДС на товары, ввозимые в страну, составил 4 трлн 432 млрд., что на 983 млрд руб. лучше ожиданий.

Доходы от НДПИ в 2023 г. достигли 9 трлн 701 млрд., что на 1 трлн 561 млрд руб. выше показателя, ранее заложенного в бюджет. Из них НДПИ на нефть - 7,787 трлн руб. (прогноз 6,948 трлн), доход от НДПИ на газ - 1,219 трлн руб. (при прогнозе 696 млрд руб.)

В заключении Счетной палаты отмечается, что поступление НДПИ при добыче газа горючего природного оказались в 1,8 раза больше прогноза, что вызвано изменением законодательства в части уплаты с 1 января 2023 г. дополнительного ежемесячного налога в размере 50 млрд. руб., который не учитывался в расчетах к бюджету. "В 2023 г. поступления составили 550 млрд. руб.", - говорится в заключении.

"Поступление доходов от уплаты НДПИ при добыче нефти на 12,1% больше прогноза, в основном обусловлено ростом курса доллара по отношению к рублю, объемов добычи нефти при одновременном снижении средней цены на нефть, используемой для расчета налога, предусмотренной прогнозом", - говорится в заключении Счетной палаты.

Доход от НДД достиг 1 трлн 293 млрд руб., выше прогноза на 19%, что обусловлено ростом курса доллара и увеличением объемов добычи нефти, относительно параметров, предусмотренных прогнозом. "По сравнению с 2022 г. поступление НДД от добычи углеводородного сырья уменьшилось в 1,7 раза за счет снижения средней цены на нефть, используемой для расчета налога", - говорится в заключении.

В отчете указано поступление от доходов, связанных с рентным налогообложением отраслей горно-металлургического комплекса - доходы от НДПИ составили в 2023 г. 235 млрд. 886 млн руб. (на 22% выше прогноза), а доходы от акциза на жидкую сталь - 55 млрд 552 млн руб. (что на 46% выше прогноза).

Исполнение федерального бюджета в 2023 г. осуществлялось с учетом особенностей, предусматривающих возможность использования средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в объеме не более 1% ВВП при прогнозировании недополученных нефтегазовых доходов.

Совокупный объем ФНБ на начало 2023 г. составил 10 трлн 435 млрд руб., на конец год - 11 трлн 965 млрд. руб. Счетная палата отмечает, что в 2023 г. использование средств ФНБ (3 трлн 461 млрд руб.) превысило объем средств, пополнивших ФНБ (1 трлн 333 млрд. руб.), однако положительные значения курсовой разницы (переоценки средств в золоте в обезличенной форме) и рыночной переоценки активов привели к увеличению совокупного объема фонда по итогам отчетного года.

Комитет Госдумы по бюджету в своем заключении обращает внимание, что объем ликвидной части ФНБ за период с начала 2022 и на конец 2023 гг. снизился на 3 трлн 441 млрд. руб., или на 40,7%. "В связи с продолжением использования средств ФНБ для реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов (...), а также для финансирования дефицита федерального бюджета (1,3 трлн. рублей в 2024 г.) комитет считает необходимым применять рациональный подход при использовании средств ФНБ в действующих условиях неопределенности и осуществлять поиск решений для пополнения средств Фонда национального благосостояния", - говорится в соответствующем заключении.

Комитет также обращает внимание на тенденцию увеличения расходов на обслуживание внутреннего госдолга. За 10 лет рост расходов на обслуживание вырос в 3,3 раза, общий объем расходов - в два раза. Темп роста расходов на обслуживание долга ускоряется и в 2023 году к 2022 году, составил 30,3%. Также наблюдается кратное увеличение предложения Минфина по отношению к спросу на государственные ценные бумаги. "Совокупность данных факторов требует точного и взвешенного планирования государственной долговой политики в последующие годы", - отмечается в заключении комитета.