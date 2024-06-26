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Нефть восстанавливается после падения накануне, Brent у $85,4 за баррель

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются утром в среду после падения накануне, трейдеры оценивают перспективы спроса и ждут данных о запасах в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени составляет $85,41 за баррель, что на $0,4 (0,47%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты понизились в цене на $1 (1,2%), до минимальных с 17 июня $85,01 за баррель, откатившись с установленного днем ранее почти двухмесячного максимума.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени прибавили в цене $0,46 (0,57%), до $81,29. Накануне контракт подешевел на $0,8 (1%), до $80,83 за баррель.

"Быков" воодушевили признаки высокого спроса в северном полушарии, где начался летний сезон поездок, отмечают аналитики, чье мнение приводит MarketWatch.

По словам Клаудио Галимберти из Rystad Energy, ожидания резкого летнего повышения спроса на топливо подкрепляются сильным ростом в авиационной отрасли. Компания прогнозирует, что спрос на авиатопливо вырастет на 550 тыс. баррелей в сутки после подъема на 1,2 млн б/с годом ранее.

"Пока высокая активность в авиационной отрасли указывает на позитивный тренд для спроса на нефть, особенно в контексте летних поездок, экономического восстановления и потребительского оптимизма", - пишет Галимберти.

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 17:30 по Москве. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 914 тыс. баррелей.

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