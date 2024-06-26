Запасы нефти в США выросли на 3,59 млн баррелей за неделю

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей - до 460,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,65 млн баррелей и составили 233,89 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 377 тыс. баррелей, до 121,26 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.