Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:26

Запасы нефти в США выросли на 3,59 млн баррелей за неделю

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей - до 460,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,65 млн баррелей и составили 233,89 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 377 тыс. баррелей, до 121,26 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ в январе-апреле увеличила экспорт колбасы на 21% почти до 15 тыс. т

РФ в январе-апреле увеличила экспорт колбасы на 21% почти до 15 тыс. т

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

"Газпром" проработает организацию поставок российского газа в Иран

ВС РФ отменил решения судов о взыскании в пользу РФ акций электрозавода "Исеть"

Финская Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать СПГ из РФ

Финская Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать СПГ из РФ

Home Credit вышла из капитала компании "Хоум кредит страхование"

Home Credit вышла из капитала компании "Хоум кредит страхование"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });