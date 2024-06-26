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Акционеры Эн+ поддержали невыплату дивидендов за 2023 год

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Эн+ Груп" на собрании в среду поддержали решение о невыплате дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании.

Финальные дивиденды за 2023 год рекомендовал не выплачивать и совет директоров "Русала", основным акционером которого является En+. При этом "Русал" рассматривает возможность проведения buyback, сообщали "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

En+ не платит дивиденды уже несколько лет подряд.

У En+ нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу компании из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.

Эн+ Эн+ Груп En+
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