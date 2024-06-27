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Южнокорейская комиксовая платформа Webtoon провела IPO на Nasdaq по верхней ценовой границе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа комиксов Webtoon Entertainment, контролируемая южнокорейской поисковой системой Naver, провела первичное размещение акций на американской бирже Nasdaq по верхней ценовой границе.

Компания продаст 15 млн акций по цене $21 за каждую. В результате общий объем IPO составит около $315 млн, сообщает Financial Times.

Ранее Webtoon заявляла, что планирует провести размещение по цене от $18 до $21 за бумагу.

В целом компания получит по итогам IPO оценку примерно в $2,7 млрд.

Акции Webtoon начнут торговаться на Nasdaq в четверг под тикером WBTN.

У Webtoon Entertainment около 170 млн активных пользователей в месяц в более чем 150 странах.

Южная Корея Nasdaq
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