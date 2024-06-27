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Акционеры МТС утвердили дивиденды за 2023 год в 35 руб./акция

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2023 год в 35 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Таким образом, МТС направит на дивиденды 68,6 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля.

МТС на 42,09% принадлежит ПАО АФК "Система". Free float - 49,97%.

Кроме того, акционеры МТС утвердили новый состав совета директоров в количестве 9 человек.

В сообщении МТС состав совета не раскрывается. Однако в ранее опубликованных материалах к ГОСА говорилось, что новыми кандидатами в совет являются два вице-президента ПАО АФК "Система": Андрей Каменский (по финансам) и Александр Горбунов (по стратегии).

В список кандидатов также входили президент МТС Вячеслав Николаев, бывший вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Алексей Барсегян, а также Регина фон Флеминг, Михаил Ханов, Томас Холтроп, Надя Шурабура и Валентин Юмашев.

Также акционеры МТС утвердили аудиторской организацией АО "Деловые Решения и Технологии".

МТС
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